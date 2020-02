Invatatoarea care a lipsit de la scoala din septembrie a decis sa se pensioneze

Ziare.

com

"Doamna invatatoare a anuntat azi-dimineata (luni - n.red.) scoala ca se va pensiona. Asa am fost anuntati la Inspectoratul Scolar", a declarat Gheorghe Birza.Cazul invatatoarei Adela Achim, de la Scoala Gimnaziala "Radu Selejan" din municipiul Sibiu, care lipseste de aproape 80 de zile, fiind in mai multe concedii medicale, cu boli diferite, nu este singurul si se poate intalni la orice scoala din Romania, singura solutie pentru aceasta problema fiind schimbarea legii, conform sefului Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Sibiu, Alexandru Dumbrava."Situatia la Scoala 21 este o situatie care, in principiu, se poate intalni la orice scoala din Romania. In mod normal, atunci cand un dascal intra in concediu medical, primele cinci zile, el este inlocuit colegial de alti colegi. (...) Atunci cand o astfel de situatie se intampla la invatatori in special, lucrurile devin mai grave pentru ca invatatorul respectiv are ore toata ziua cu copiii respectivi si este greu sa gasesti alt invatator disponibil in scoala, printre colegi, care sa stea toata ziua cu copiii respectivi", a declarat recent, intr-o conferinta de presa, Alexandru Dumbrava.Conform sefului ISJ Sibiu, invatatoarea in cauza face acest lucru de mai multi ani."Cazul doamnei este un caz mai special, care a inceput cu multi ani in urma. Cred ca la dumneaei este de vreo sase ani situatia, numai ca anul acesta lucrurile au degenerat", a mai precizat Alexandru Dumbrava.Invatatoarea era cercetata de ISJ si Politia Sibiu pentru a lamuri daca certificatele de concedii medicale au fost eliberate corect.Potrivit sefului ISJ Sibiu, "unul dintre medicii care ii acordau concedii medicale, din judetul Arges, nu din judetul Sibiu, a fost amendat de catre Casa de Sanatate, pentru ca depasise numarul maxim de zile de concedii initiale pe care i le poate da".Cei 21 de elevi din clasa I, unde ar fi trebuit sa predea invatatoarea, au fost supravegheati de diverse cadre didactice, dar si de femeia de serviciu si au fost lasati chiar nesupravegheati, potrivit conducerii scolii.