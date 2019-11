Verdict final pentru invatatoarea din Brasov care-i numea pe copii "gunoaie" si "tampiti"

Ziare.

com

In plus, ea va trebui sa plateasca daune materiale cuprinse intre 200 si 3.000 de lei fiecarui elev pe care l-a insultat, informeaza News Brasov Scandalul de la Scoala Gimnaziala nr. 4 din Brasov a pornit dupa ce o eleva a facut o inregistrare cu telefonul mobil in timpul orelor, inregistrare in care spune ca se aude vocea invatatoarei care ii jigneste in repetate randuri pe elevii din clasa a II-a, iar mama copilei a dat inregistrarea presei."Ia si scrie, ca te strang de gat! Ia si scrie, ca te mananc! Nu face asa ca te duc in gradina zoologica, acolo te duc! Ia si scrie! Pana nu scrii tot pe caiet, nu scrii nimic la tabla! Te mananc! Te mananc, nu alta. Ia si scrie simplu!Nu ti-e rusine, tampitule ce esti! (...) Ia vino, ma, incoa', la mine! Umflatule! Vezi ca te-ai si ingrasat, tragi un fund dupa tine! (...) Uita-te, dracului, aici! Unde dracului te uiti? (...) Taci, mai, din gura! Nu mai sari, mai, cu gura! Pe tine sa nu te aud, mai, cum sari tu cu gura aia, mai nesimtitule!Pentru mine esti gunoi in clasa asta! (...) De ce pleci, ma, la 11? Taci, maaa! Maaa! Bai, esti numai cu glasul! Vezi ca iti trag una de nu te vezi!", se auzea pe inregistrarea respectiva."Vezi ca ai o problema! O sa devii un copil depresiv daca esti asa, numai tu, numai tu, egoist!", se mai auzea in inregistrare.