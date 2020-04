Memoriu pentru Iohannis: Nici elevii din anii terminali sa nu mai revina la scoala!

Ziare.

com

Intr-un memoriu adresat presedintelui Klaus Iohannis, Lacusta saluta decizia inchiderii partiale a scolilor pana in septembrie , dar ca nu intelege de ce unitatile de invatamant raman deschise pentru elevii din anii terminali."Credem ca aici vorbim de o fractura in logica masurilor adoptate. Recunoastem pe de o parte ca este foarte riscant ca elevii sa mearga la scoala, deoarece "pot duce si aduce virusul" si prin urmare luam decizia corecta de a nu deschide scolile.Pe de alta parte, hotaram ca cei din clasele terminale vor veni in unitatile de invatamant dupa 2 iunie pentru aproximativ doua saptamani. Chiar daca, din punct de vedere numeric, riscul este mai mic, va comunicam faptul ca, din perspectiva tehnica, unitatile de invatamant se redeschid in iunie de facto si de jure.Nu ne puteti convinge cu nimic ca nu vor exista cazuri de infectare in randul profesorilor, elevilor si inevitabil in familiile acestora", afirma liderul sindical in memoriul adresat sefului statului.Seful USLIP Iasi precizeaza ca decizia ca elevii din clasele terminale sa revina la scoala este una pripita, invocand ca "aproximativ 95% din elevii, profesorii si parintii implicati in aceste examene de sfarsit de an nu doresc sa se expuna riscului de infectare si cer ca cele doua examene sa fie parcurse dupa modelul unor tari precum Marea Britanie, Franta, Olanda, Polonia sau Republica Moldova".Potrivit lui Lacusta, solutia ar fi ca media anilor de studiu sa fie criteriul pentru absolvirea examenelor de Bacalaureat si Evaluare Nationala.Iata detalii despre solutia lui Lacusta "Memoriul pe care vi-l adresam nu este facut in numele unei persoane sau al unui mic grup. In spatele acestui mesaj sta dorinta a sute de mii de elevi, parinti si profesori de a nu fi expusi unor riscuri inutile.Avem credinta ca puteti reveni asupra deciziei pentru a oferi liniste sufleteasca actorilor amintiti", mai arata liderul sindical iesean.