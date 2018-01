Ministerul Educatiei: Auxiliarele folosite la clasa vor fi propuse de profesori si aprobate de parinti

Ziare.

Astfel, profesorii isi vor putea selecta auxiliarele din lista celor avizate de CNEE (Centrul National de Evaluare si Examinar - n.red.).Apoi, in urma unei, se va decide "sustinerea cadrelor didactice si a echipei manageriale a unitatii de invatamant privind activitatile, auxiliarele didactice si mijloacele de invatamant utilizate in demersul de asigurare a conditiilor necesare educarii copiilor/elevilor", potrivit unui comunicat de presa remis miercuri"Ulterior, Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti din fiecare unitate de invatamant isi exprima acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse de cadrele didactice/catedre/comisii metodice si intreprind demersurile necesare punerii in practica a deciziilor luate de adunarile generale ale parintilor, cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar", se mai arata in comunicatul citat.Procedura a fost aprobata prin ordinul ministrului Educatiei, Liviu Pop, si a fost inclusa in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Masura vine dupa ce in vara ministrul Pop a anuntat cu doar o luna inainte de inceperea scolii ca nu mai sunt valabile mijloacele de invatamant auxiliar si ca toate acestea trebuie revizuite A.D.