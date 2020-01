O invatatoare aduce din septembrie concedii medicale cu diagnostice diferite. Politia o verifica

Ziare.

com

Politistii o verifica pe invatatoare si pe medicul din Arges, dupa ce mai multi parinti ai copiilor din clasa invatatoarei au cerut ajutor, a anuntat seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Tiberiu Ivancea."Ne-am si sesizat in baza unei audiente pe care am avut-o ieri. Au fost la mine cativa parinti ai copiilor din clasa respectiva. Ne-am autosesizat si am demarat verificari in sensul de a stabili autenticitatea sau veridicitatea acelor adeverinte de concediu medical. Doar ca acest lucru este de durata.Vom vedea care va fi rezultatul acestor verificari. Inca nu este un dosar penal, am demarat niste verificari. Daca indiciile pe care le gasim ne duc catre un dosar penal, vom inregistra un dosar penal", a spus seful IPJ Sibiu, Tiberiu Ivancea.Parintii copiilor din clasa intai, la care este invatatoare Adela Achim, la Scoala Gimnaziala "Radu Selejan" din Sibiu, reclama faptul ca, din septembrie, aceasta a lipsit pana zilele trecute, cand a fost prezenta doar o zi, dupa care a anuntat ca nu poate sa mai vina la serviciu. Inclusiv miercuri, invatatoarea a lipsit de la ore. Aceasta a anuntat scoala ca este bolnava, prezentand certificate medicale eliberate de un medic din judetul Arges, cu diagnostice diferite.Invatatoarea verificata de politisti a acumulat de la inceputul anului scolar si pana in prezent 76 de zile de concediu medical, potrivit sefului Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu, Alexandru Dumbrava. Acesta a mentionat ca scoala a apelat la ajutorul altor invatatori, chiar si la ajutorul femeii de serviciu, ca sa fie supravegheati copiii.Potrivit conducerii scolii, in mai multe randuri, Adela Achim a anuntat scoala, pe mail, la ora 8:00 dimineata, ca s-a imbolnavit si va lipsi o saptamana. In saptamana urmatoare, situatia se repeta.