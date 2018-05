"O profesoara de 36 de ani din Timis e acuzata ca are o relatie amoroasa cu un elev de 16 ani"

Ziare.

Inspectorul scolar general al judetului Timis, Aura Danielescu, a declarat, vineri, ca mama unui elev de 16 ani, inscris la liceul din orasul Faget, a venit, joi, la sediul IS Timis pentru a reclama faptul ca profesoara de limba romana a fiului sau, in varsta de 36 de ani, ar avea de cateva luni o relatie amoroasa cu acesta."Mama elevului a fost la Inspectoratul Scolar Timis ieri (joi - n.red.), a purtat o discutie cu mine, a lasat o petitie, o sesizare si a adus, pe langa petitie si sesizare, cateva extrase din mai multe mesaje care par sa fie de pe un canal de comunicare Whatsapp intre o persoana de sex feminin si o persoana de sex masculin.Noi, din mesajele pozate, nu ne putem da seama cu certitudine ca este vorba de un cadru didactic. Intr-adevar, este acuzata o profesoara titulara de limba si literatura romana ca ar fi intretinut relatii cu fiul dumneai, nu a spus relatii sexuale, ci ca ar fi avut o relatie nu neaparat intima, ci pur si simplu sufleteasca, o relatie intre un cadru didactic si un elev minor", a afirmat Aura Danielescu.Inspectoratul Scolar Timis a sesizat liceul la care preda profesoara, solicitand sa se constituie de urgenta o comisie de cercetare disciplinara prealabila care sa verifice faptele prezentate de mama baiatului."Daca se dovedeste in urma cercetarii ca intr-adevar cadrul didactic se face vinovat de un astfel de comportament, in urma raportului intocmit de comisia de cercetare discipinara prealabila, Consiliul de Adminitratie al unitatii de invatamant va aplica masuri in consecinta, in functie de gravitatea faptei", a afirmat Aura Danielescu.Vineri, mama elevului de 16 ani a depus o plangere si la Politia orasului Faget impotriva profesoarei."A fost inregistrata o plangere la Politia orasului Faget si se efectueaza verificari", au aratat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Timis.Profesoara acuzata are 36 de ani si este casatorita.