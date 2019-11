O profesoara din Braila a venit bauta la ore. Directorul a dus-o la Politie

Ziare.

In acest caz consiliul de administratie al scolii a declansat o ancheta interna pentru a stabili ce masura disciplinara ii va fi aplicata respectivului cadru didactic.Seful Inspectoratului Scolar Judetean Braila, Viorel Botea, a declarat, pentru Agerpres, ca directorul scolii din Victoria a mers impreuna cu respectiva profesoara la sediul Politiei Insuratei, unde s-a confirmat ca aceasta consumase alcool, motiv pentru care nu a mai fost lasata sa se intoarca la clasa, pentru a-si continua ora."Domnul director al scolii a mers cu doamna profesoara la sediul Politiei Insuratei. Am vorbit cu domnul comandant de acolo si cunosc situatia foarte bine. I s-au luat probe biologice si e confirmat ca a consumat alcool. Se va face o comisie de disciplina la nivelul scolii si se va analiza cazul. Mi-e rusine de rusinea ei. Nu poti tu, ca profesor, sa vii beat la scoala. Eu, astazi, nu am avut timp sa beau apa si unul este beat la ora asta. Pentru mine, ca profesor, nu ca inspector general, asta e super rusine", a declarat Botea.Viorel Botea a mai spus ca masura disciplinara care va fi luata in acest caz va fi hotarata la nivelul consiliului de administratie al scolii."Consiliul de administratie al scolii va hotari, in functie de gravitatea situatiei si de abaterile anterioare, ce sanctiune va aplica. Vom vedea ce va fi mai departe, daca va contesta, nu va contesta, daca se va ajunge in comisia disciplinara la nivelul ISJ, sunt mai multi pasi. Eu nu imi doresc decat sa se aplice legea", a completat Botea.