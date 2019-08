O profesoara din Galati nu are post, desi a luat 10 la Titularizare

Ziare.

com

Ana-Maria Costic preda stiinte socio-umane de 13 ani, iar acum spera sa obtina macar un post de suplinitor.Femeia a povestit pentru Viata Libera ca in acest an scolar a avut trei clase de a 12-a la Liceul "Mircea Eliade", iar toti elevii ei care au ales sa dea bacalaureatul la una din disciplinele pe care le preda au promovat examenul."Toti elevii mei care au ales sa dea bacalaureatul la disciplinele pe care le predau au promovat examenul. Chiar si unul dintre ei, cu dificultati de invatare, a mers pe mana mea, i-am sistematizat materia si i-am garantat ca va lua nota de trecere. Si asa a fost.Unul dintre elevi, Alexandru Caramfil, a luat 10 la Logica. Eu nu am copiii mei inca, dar la fiecare inceput de an scolar simt ca sunt mama, deci responsabila, pentru cate 200 de copii", a afirmat Ana-Maria Costic.Intrebata ce anume il face pe un profesor sa fie bun, ea a raspuns: "Sa aiba, in primul rand, cunostinte de specialitate solide, pentru ca n-ai ce cauta in fata elevilor daca tu bajbai prin materie, n-ai cum sa sistematizezi astfel incat sa-i faci sa priceapa ce trebuie invatat.Apoi, trebuie sa cunosti, sa intelegi si sa accepti ritmul lor de asimilare a cunostintelor. Nu exista elevi care nu vor sa invete, exista profesori care n-au rabdare cu ei. Iti trebuie tact, dar si dorinta de a cauta noi perspective de a preda materia, trebuie sa fii creativ.Astfel incat sa reusesti sa-i motivezi pe elevi sa invete. Sa le placa macar un pic disciplina pe care o predai, oricat de grea ar fi. Asta e tot sarcina profesorului sa le-o faca un pic simpatica".Profesoara a mai spus ca a fost acceptata la Facultatea de Arta, la sectia Arte plastice, astfel ca, incepand din toamna, va fi si boboc in primul an de facultate.