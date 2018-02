Olguta Vasilescu i-a convins pe profesori sa renunte la proteste, desi grila de salarii ramane la fel

Ziare.

com

Sindicalistii din invatamant au declarat, dupa pichetul de miercuri, cade la ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru rezolvarea a trei dintre problemele ridicate, dar, cea de-a patra solicitare a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI)."Doamna ministru a acceptat ca trei din cele patru probleme ridicate sa fie discutate. Este vorba desi s-a angajat ca va lua legatura cu Ministerul Educatiei si cu Ministerul Finantelor sa gasim o solutie ca sa poata regla toate salariile care acum prezinta anomalii, sunt salarii diferite.De asemenea, s-a angajat ca va incerca sa gaseasca o solutie pentru regulamentul privind. Aceasta este o alta nemultumire, iar atunci cand se va discuta deo sa se gaseasca o formula astfel incat sa apara un factor de corectie cat mai mic, astfel incat profesorii cu probleme de sanatate care vor sa se pensioneze inainte de implinirea varstei standard sa nu fie penalizati asa cum se intampla in prezent.Legat de, s-a spus ca in acest moment nu exista nicio varianta de a rediscuta grila, pentru ca sunt corelate domeniile ocupationale si acest lucru nu mai poate fi discutat in acest moment", a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu, la finalul discutiilor de miercuri de la Ministerul Muncii.FSLI solicita Guvernului modificarea OUG 3/2018, privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din invatamant aflati in concediu medical pierd sume importante din venit.De asemenea, sindicalistii doresc renegocierea Legii cadru nr. 153/2017, prin care a fost stabilit raportul de 1 la 12 intre cel mai mic si cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare fiind pozitionat intre 1,64 si 2,76, in treimea inferioara a grilei de salarizare, precum si a Legii cadru nr. 153/2017 referitoare la salarizarea bugetarilor.In plus, FSLI solicita Ministerului Muncii modificarea Legii pensiilor, astfel incat cadrele didactice sa se poata pensiona cu trei ani inainte de implinirea varstei standard.