Parlamentul a adoptat proiectul care prevede sanctiuni mai dure pentru agresarea profesorilor

Pentru proiectul de lege au votat 76 de senatori, 25 au fost impotriva, iar doi s-au abtinut.Initiativa apartine senatorului PSD Serban Nicolae Reglementarea prevede ca "savarsirea unei infractiuni impotriva unei persoane care ocupa functie didactica, de conducere sau de indrumare si control ori asupra bunurilor acesteia, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu".Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele precizate mai sus, daca privesc un membru de familie al persoanei care ocupa o functie didactica de conducere sau de indrumare si control.Initiativa mai prevede ca "personalul didactic, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar beneficiaza, in exercitarea atributiilor specifice functiei, de protectia acordata similar functiilor de autoritate publica".Totodata, conform proiectului, personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control se bucura de:- respect si consideratie fata de persoana sa si fata de profesie din partea beneficiarilor primari, secundari si tertiari ai educatiei, precum si din partea celorlalti salariati ai unitatii;- de un climat de ordine, disciplina si respect, in timpul desfasurarii actului educational in contexte formale, neformale si informale;- autoritatea de a lua decizii oportune, care sa ii permita sa mentina un mediu adecvat in timpul procesului de predare-invatare-educare, dar si pe parcursul desfasurarii de activitati extrascolare;- de sustinerea parintilor sau reprezentantilor legali ai beneficiarilor primari ai educatiei, in realizarea actului educational;- de dreptul de a aplica sanctiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant;- protectie juridica adecvata;- sprijin si implicare din partea autoritatilor, inclusiv a celor care au atributii in domeniul invatamantului, pentru asigurarrea tratemntului;- beneficiul campaniilor desfasurate la nivel national si local, de catre autoritatile administratiei publice, pentru cresterea consideratiei si prestigiului social.In cursul procedurii legale, faptele sesizate, in scris, de personalul didactic se bucura de prezumtie relativa de veridicitate, pana la proba contrara.Actul normativ va fi trimis presedintelui Romaniei, pentru promulgare.