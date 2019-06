Profesoara condamnata la 2 ani cu suspendare dupa ce a intretinut relatii sexuale cu un elev

Ziare.

com

O femeie in varsta de 38 de ani, din Alba, care a fost trimisa in judecata pentru ca intretinut relatii sexuale cu un elev in varsta de 14 ani, in timp ce era profesoara de engleza la Scoala Generala din satul Salistea, judetul Alba, a fost condamnata, luni, de Judecatoria Alba Iulia, la doi ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, dupa ce si-a recunoscut vina in fata procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Sentinta nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Profesoara este acuzata ca a intretinut relatii sexuale cu un elev in varsta de 14 ani. Ea a fost retinuta in februarie de politisti care s-au sesizat din oficiu, in urma unor informatii aflate de seful de post din comuna, cum ca profesoara ar fi avut o relatie sexuala cu un elev in varsta de 14 ani.Procurorii spuneau atunci ca femeia ar fi intretinut relatii sexuale cu elevul sau in perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019, in trei zile diferite.