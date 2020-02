Profesoara din Braila prinsa bauta la ore a fost sanctionata

Ziare.

"Zilele trecute, colegii de la Mihai Bravu au dat un verdict, ca sa spun asa, doamna profesoara a fost sanctionata cu 15% din salariu, pe o perioada de trei luni, urmand ca, la viitoarea abatere, conform legii, sa se ia masura desfacerii contractului de munca.Am solicitat in mod expres conducerii scolii, colegilor, sprijin psihologic pentru doamna profesoara. Intr-adevar, pot spune dupa finalizarea anchetei ca are probleme personale destul de grave. Problemele personale sunt cele care au determinat-o sa aiba un comportament nu tocmai corespunzator", a declarat, in conferinta de presa, Viorel Botea.Seful ISJ Braila declara in noiembrie anul trecut ca profesoara in cauza, angajata ca suplinitor de limba franceza la scoala din comuna Mihai Bravu, prezinta tulburari psihice si ca nu ar fi fost prima data cand venea bauta la ore."Persoana respectiva trebuie inteleasa si din punct de vedere personal, pentru ca, intr-adevar, are niste probleme personale mai deosebite, a fost internata si in spital. Din informatiile pe care le-am primit neoficial, colega noastra ar mai fi fost la scoala intr-o stare de 'dezorientare', dar nu atat de profunda ca acum. Am inteles ca ar avea tulburari psihice.Avizul psihologic nu il are pentru tot anul, intr-o luna de zile trebuie sa refaca acest control psihologic. Nu vreau sa se inteleaga ca ii dau dreptate, eu ma refer la fenomenul in sine, ca si profesorii au dreptul la o consiliere psihologica, au si ei nevoie de sprijin, pentru ca nu toti putem sa stam la zid, sa fim impuscati cu tunul si sa stam in picioare", declara Botea la acea data.