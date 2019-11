Braila: Profesoara prinsa beata la ore a intrat in medical si nu poate fi audiata

Ziare.

com

Seful ISJ Braila, Viorel Botea, spune ca nu ar fi prima data cand profesoara a avut un comportament nepotrivit si ca ea nu a trecut cel mai recent test psihologic.Profesoara de limba franceza de la Scoala "Mihai Bravu" din comuna Victoria, judetul Braila, s-a prezentat in fata elevilor sub influenta alcoolului . Imediat, profesoara a fost scoasa de la ore si dusa la sediul Politiei din orasul Insuratei pentru a testata cu aparatul etilotest. Testul a aratat ca profesoara avea o concentratie de 1,18 mg/l in aerul expirat.Inspectoratul Scolar Braila a fost informat de politisti despre situatie si a cerut o ancheta la scoala."Un comportament care aduce o pata pe obrazul colegilor care muncesc si-si fac datoria. Doamna profesoara e in concediu medical si de aceea am solicitat colegilor ca in conformitate cu Legea Educatiei sa nu fie anchetata, dar sa se mearga in continuare cu cercetarea privind fapta savarsita.Cand va reveni din concediu medical, va fi cercetata", a declarat Viorel Botea, inspector general al ISJ Braila.Acum nu ar fi prima data cand profesoara are un comportament nepotrivit, a reiesit din discutiile cu colegii sai si parintii elevilor. Mai mult, profesoara nu a trecut ultimul test psihologic sustinut chiar luna trecuta."Nu a luat testul psihologic dupa data de 31 octombrie, urmeaza ca in perioada urmatoare sa dea un test nou psihologic pentru a avea dreptul sa profeseze pana la sfarsitul anului. Din discutiile cu colegii se pare ca doamna a mai avut si cu alte ocazii un comportament necorespunzator", a mai spus Botea.Imediat ce profesoara se va intoarce din concediu medical, ea va fi audiata de comisia de disciplina. In functie de concluzii, vor fi dictate si sanctiuni care pot merge pana la desfacerea contractului de munca.