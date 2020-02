Profesoara din Prahova, filmata cand le spune elevilor ca sunt "viermi" si "mizerabili"

Ziare.

Imaginile au fost postate pe Facebook, dar sterse in scurt timp.Cel care a postat imaginile pe Facebook a spus ca filmarea este realizata la Scoala "Nichita Stanescu", din comuna Ceptura, judetul Prahova.In imagini, o profesoara tipa la elevi si le spune ca sunt "viermi", "nesimtiti" sau "mizerabili"."Viermilor! In halul asta sa va purtati, ma, nesimtitilor? Am venit doar sa-mi tin orele si atat. Sunteti niste mizerabili de clasa VII-a, care habar nu aveti sa scrieti si sa cititi si sa ganditi corect. (...) Mizerabililor. Mi-ati raspandit si toate testele", tipa profesoara.Criza de nervi a dascalului nu se opreste aici, aceasta afirmand ca nu va veni ministrul "sa vada cum ma faceti pe mine curva"."Ce credeai, ca o sa vina ministrul sa vada cum ma faceti pe mine curva? Du-te dracu' de dobitoc, mai, prostule. Prostovanilor. Ati sarit pe aici, imi faceti semne obscene", se aude in filmare.La scurt timp dupa ce imaginile au fost postate pe Facebook, acestea au fost sterse.Pana la ora transmiterii acestei stiri, niciun reprezentant al Inspectoratului Scolar Prahova nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere referitor la acest caz.