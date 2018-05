Profesorii acuza Guvernul ca incalca Constitutia, pentru ca le-a taiat banii obtinuti in instanta

Ziare.

FSLI acuza Executivul ca nu respecta deciziile instantei supreme, potrivit carora angajatii din invatamant care au castigat plata unor drepturi salariale ar trebui sa beneficieze si de dobanzi penalizatoare.Intr-un comunicat transmis vineri, FSLI anunta ca a solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze CCR cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XII din O.U.G. nr. 25/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare.De asemenea, FSLI s-a adresat presedintelui Klaus Iohannis si Consiliului Superior al Magistraturii, solicitandu-le sa sesizeze CCR cu privire la conflictul juridic declansat de Executiv, de natura constitutionala, dintre Guvern, reprezentat de prim-ministru, si autoritatea judecatoreasca, reprezentata de Inalta Curte de Casatie si Justitie si instantele nationale."Prin art. XII din Ordonanta de urgenta nr. 25/2018,, si nu dobanda penalizatoare asa cum prevad hotararile instantelor nationale, in baza celor trei decizii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent sa solutioneze recursul in interesul legii si completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - prin care s-a stabilit ca se cuvin dobanzi penalizatoare pentru plata esalonata a drepturilor salariale acordate de instantele judecatoresti.. Facem cunoscut faptul ca. Prin urmare,", arata FSLI.Presedintele federatiei sindicale, Simion Hancescu, spune ca decizia Guvernului prin care se modifica tipul de dobanda pe care ar trebui sa o primeasca angajatii din educatie, desi exista hotarari judecatoresti definitive, reprezinta o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat, garantat de Constitutie.El afirma ca, daca acest lucru nu va fi analizat de Curtea Constitutionala, care sa ia o decizie in privinta constitutionalitatii articolului din OUG 25/2018, se va ajunge la un precedent periculos."Ganditi-va ce rol ar mai avea instantele de judecata, daca Guvernul acestei tari ar emite acte normative prin care sa anuleze hotarari date de acestea. De ce am mai avea separatia puterilor in stat, daca, in definitiv, cel care stabileste este Executivul, in functie de interesele politice? Sper ca Avocatul Poporului va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la aceasta problema extrem de grava", a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu.