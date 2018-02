Profesorii ameninta cu greva. Vor boicota Bacalaureatul, daca nu se rezolva cu salariile UPDATE Ce spune Ministerul Educatiei

UPDATE:

O delegatie s-a dus joi dimineata la Ministerul Educatiei, pentru a avea o discutie cu ministrul Valentin Popa, insa acesta nu era in institutie, transmite Digi24.Totusi, oamenii au fost primiti de secretarii de stat, care le-au ascultat nemultumirile, principala fiind intarzierea la plata a salariilor. Sindicalistii se tem ca ar putea deveni un obicei sa-si primeasca salariile mai tarziu.Ei iau in calcul declansarea unei greve generale si chiar boicotarea examenului de bacalaureat.De altfel, in fata ministerului s-au adunat mai multi profesori care au protestat spontan.In acest context, Ministerul Educatiei a facut cateva precizari.MEN arata ca a transferat sumele pentru plata salariilor catre Inspectoratele Scolare Judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti din 30 ianuarie, cu drept de utilizare din 1 februarie 2018.Potrivit unui comunicat de presa remis joi, "unitatile de invatamant sunt cele care intocmesc statele de personal si de plata si le transmit inspectoratelor scolare spre validare, iar acestea din urma transfera sumele pentru plata salariilor catre unitatile de invatamant. Astfel, plata salariilor se realizeaza de catre fiecare unitate de invatamant in parte, pe baza statelor validate".Potrivit sursei citate, secretarii de stat le-au explicat reprezentantilor profesorilor motivele pentru care o parte din bani au fost dati mai tarziu, "acestea fiind legate de upgrade-ul realizat la platforma de salarizare".Profesorii au solicitat suplimentarea numarului de posturi in inspectoratele scolare judetene, iar reprezentantii MEN le-au spus ca au analizat fiecare caz si vor face demersurile necesare pentru buna functionare a zonei de contabilitate-salarii din inspectorate.In comunicat se mai precizeaza ca s-a convenit ca, pe viitor, reprezentantii MEN si ai cadrelor didactice sa se intalneasca ori de cate ori este nevoie pentru a raspunde eficient la problemele ce pot aparea.