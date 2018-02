Profesorii ameninta cu proteste pentru ca nu li s-a rezolvat problema cu salariile si nimeni nu-i baga in seama

Ziare.

Ei au atras atentia Guvernului ca nemultumirile angajatilor din educatie sunt mari si ca lipsa dialogului social pentru rezolvarea acestora ii determinaFSLI cere Guvernului, care au venituri sub salariul minim pe economie, dar care sunt obligati, potrivit Codului Fiscal aflat in vigoare, sa plateasca la nivelul salariului minim pe economie contributiile.Sindicalistii precizeaza ca, ci vor fi nevoiti sa achite din venitul familiei contributiile catre bugetul de stat.FSLI cere modificarea de urgenta a Legii cadru nr. 153/2017, privind salarizarea bugetarilor, intrucatReincadrarea personalului didactic, pe aceasta lege, incepand cu data de 1 iulie 2017, a dus la situatii absurde prin carecu definitivat, grad didactic II sau chiar grad didactic I."Prin Legea cadru nr. 153/2017, prin care a fost stabilit raportul de 1/12 intre cel mai mic si cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare este pozitionat intre 1,64 si 2,76, in treimea inferioara a grilei de salarizare.Pentru alesi, insa, s-au facut reguli speciale care s-au aplicat chiar de la data de 1 iulie 2017, cand a intrat in vigoare acest act normativ. In cazul acestora se acorda indemnizatii calculate prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare cu salariul minim brut pe economie, care este incepand cu data de 1 ianuarie 2018, de 1.900 lei", spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant.FSLI solicita, de asemenea, ca, si nu doar personalului de predare.Blocarea posturilor din sistem aduce un alt pericol: sute de angajati nu isi vor putea incasa salariile pe data de 14 februarie. In mai multe unitati de invatamant lipsesc administratorii financiari care trebuie sa semneze statele de plata si, desi sunt posturi vacante, acestea nu pot fi ocupate, din cauza deciziei Guvernului, mai spun sindicalistii.De asemenea, FSLI cere Executivului ca la urmatoarea rectificare bugetara sa acorde sumele necesare pentru plata hotararilor judecatoresti - restante pentru anul 2017, precum si plata integrala a transelor aferente anului 2018."Guvernul trebuie sa se gandeasca bine inainte sa aplice strategia vorbelor aruncate in vant. Federatia noastra nu va face compromisuri si nu va accepta promisiuni care nu se vor regasi in prevederi legislative. Legea de salarizare unitara se dovedeste a fi un esec, intrucat nu au avut loc discutii reale. Cerem Guvernului responsabilitate, altfel se va face direct raspunzator de", a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu.