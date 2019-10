Profesorii ar putea deveni prin lege autoritate publica: Meditatiile ar fi interzise si ar trebui sa lucreze efectiv 8 ore pe zi

Ziare.

Marti, proiectul a trecut de Comisia de Invatamant a Senatului si Comisia Juridica.Fostul secretar de stat in Ministerul Educatiei Gabriel Ispas a explicat, pe larg, ce efecte juridice va avea acest proiect de lege, odata ce intra in vigoare."Orice ofensa si act de violenta impotriva unui profesor sa fie interpretate exact asemenea unui act impotriva unui politist in exercitiul functiunii, impotriva unui magistrat", a declarat Ispas pentru EduPedu.ro In cazul in care un parinte loveste un profesor, acesta va avea dosar penal pentru ultraj."Va avea dosar penal nu numai pentru lovire, ci pentru ultraj. Risca o pedeapsa mai mare, depinde de la caz la caz", a explicat acesta.Proiectul este initiat de Serban Nicolae (PSD) si sustinut de sindicatele din educatie FSLI, care considera ca vor mai exista "scoli in care profesorii sa se teama sa mearga din cauza violentei".Totusi, explica Gabriel Ispas, acest lucru nu va ajuta la nimic."(...) pentru ca ceea ce nu inteleg cei care au propus aceasta lege este ca, odata cu aceasta pseudo-autoritate data profesorilor, apar si elementele constrangatoare: profesorul va fi transformat intr-un real si veritabil functionar public. Adica, pe cale de consecinta, toate faptele cadrului didactic vor intra in zona de legislatie penala specifica exercitarii functiei publice", a precizat el.Acesta subliniaza ca astfel raporturile de munca ale profesorilor vor tinde, ca o consecinta indirecta, spre: "Asta pentru ca vor aparea discriminari intre diverse categorii care exercita functii publice. Daca tu vrei beneficiile, trebuie sa iei totul din functia publica., pentru ca au legatura cu activitatea de baza".Motivul: cadrelor didactice li se vor aplica toate incompatibilitatile care decurg din statutul functiei publice.Acestui proiect de lege i se opun Consiliul National al Elevilor si Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar. Intr-un comunicat remis, acestia atrag atentia ca "respectul nu se obtine prin lege" si fac apel la presedintele Klaus Iohannis sa il "blocheze".Intrebat de ce se opun elevii si parintii, Ispas a replicat: "Pentru ca, pe fond, intram intr-un regim care duce spre militarizare. Or, calitatea in educatie nu se impune cu batul.Multi nu inteleg ca nu mai suntem in 1900 toamna. Multi dintre cei care sustin acest proiect de lege incearca sa schimbe paradigma educationala: de la nuiaua dinainte de '89 la pulan in 2019", a mai declarat el pentru Edupedu.ro.