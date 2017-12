Profesorii din Iasi nu isi pot lua banii castigati in instanta pentru ca Trezoreria si-a schimbat programul

Ziare.

Sindicalistii acuza ca plata acestor sume nu se va face complet, iar banii se vor intoarce la bugetul de stat.Liderul Uuniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta, a declarat, miercuri, ca mii de dascali din judet sunt afectati de o decizie a Ministerului de Finante care a modificat programul Trezoreriei.Banii pentru drepturile salariale castigate in instanta de catre profesori au fost virati joi sau vineri inainte de Craciun, iar scolile au fost anuntate miercuri, in 27 decembrie, ca Trezoreria si-a modificat programul."Foarte multe unitati scolare aveau programari facute pentru ziua de astazi (miercuri - n.red.). In Monitorul Oficial a aparut ordinul ministrului de Finante cu nr. 3315 prin care trezoreriile incheie programul de plati pe 27 decembrie, ora 12:00.Ceea ce este revoltator este faptul ca aceasta transa de bani a intrat foarte tarziu in cont, adica joi si vineri (21 si 22 decembrie - n.red.), dupa care s-a intrat in concediu. Nu era timpul fizic sa luam acesti bani.Scolile erau programate pentru joi, pentru vineri, dar au fost anuntate astazi la ora 10:00 ca programul este pana la ora 12:00. Practic, au virat banii joi, 21 decembrie, sau vineri, 22 decembrie, iar acum ii iau inapoi.Prin urmare, oficialii statului roman isi bat joc de angajatii din invatamant ce au de primit hotarari judecatoresti. Banii din conturi se vor intoarce la bugetul statului. Nu vor putea fi virati in ianuarie", a declarat Laviniu Lacusta, liderul USLIP Iasi.Profesorii ieseni au castigat in instanta restantele la majorarile salariale neacordate incepand cu anul 2009, iar in total suma pe care o au de recuperat este de 11 milioane de lei.