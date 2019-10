Profesorii trag un semnal de alarma dupa reducerea numarului de ore al elevilor: 25.000 de cadre didactice isi vor pierde joburile

Ziare.

"Modificarea de catre Senatul Romaniei a art. 66 din Legea Educatiei Nationale, in sensul reducerii numarului de ore din planurile cadru pentru invatamantul preuniversitar este o masura care, aparent, va aduce beneficii elevilor, cuAceasta masura poate fi utila sistemului de invatamat numai daca va fi insotita de alte masuri absolut obligatorii. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant considera ca, dupa promulgarea acestei legi de catre presedintele Romaniei, trebuie emisa o ordonanta de urgenta prin care sa fie prorogat termenul de aplicare a acestei legi pana cand vor putea fi luate acele masuri suplimentare obligatorii.In caz contrar, avertizam ca", transmite federatia intr-un comunicat de presa remis joiSindicalistii sustin ca aplicarea acestei legi nu poate sa aiba loc fara o serie de masuri suplimentare "absolut necesare"."Desi scaderea numarului de ore din planurile cadru a fost prezentata ca o masura benefica, pentru ca elevii vor sta mai putin la scoala, in realitate ei vor fi afectati de acest lucru, la fel cum vor fi afectate multe cadre didactice.Mai multi specialisti din zona de educatie considera ca este in avantajul elevilor sa stea cat mai mult la scoala, dar lucrurile trebuie astfel gandite, incat aceasta perioada petrecuta in spatiul scolar sa nu fie o corvoada pentru elevi, ci sa fie utila si nestresanta", potrivit sursei citate.Iata si masurile suplimentare care ar trebui luate, in opinia FSLI:, altfel vom asista la un proces de epuizare a elevilor, prin comprimarea actualei materii scolare si asa sufocanta, intr-un numar mai mic de ore la clasa;, pentru imbunatatirea calitatii actului educational,, de care sa beneficieze toti elevii, pentru a fi sprijiniti la realizarea temelor si, totodata, supravegheati;"Acest program trebuie sa aiba menirea de a pune in centrul atentiei nevoile reale ale elevilor. Aceste masuri sunt absolut necesare si pentru a putea asigura posturi pentru cele aproximativ 25.000 de cadre didactice afectate de aceasta reducere a numarului de ore", argumenteaza sindicalistii., care va asigura elevilor confortul de care au nevoie pentru a face fata provocarilor din timpul zilei."Implementarea acestor masuri inseamna cresterea calitatii actului educational, dar si o politica sociala responsabila. Sa dai afara 25.000 de oameni inseamna nu doar o lovitura pentru sistemul de invatamant, dar si pentru bugetul asigurarilor de somaj, cat si pentru ceea ce inseamna nivelul de productivitate sanatos intr-o tara care nu are nevoie sa bata pasul pe loc.Ipoteza ca aceasta masura a reducerii numarului de ore din planurile cadru va conduce si la disparitia celor 3.800 de necalificati din sistem nu se va pune in practica, avand in vedere ca aceste cadre didactice necalificate se regasesc, in general, in unitati de invatamant din zone izolate, decat daca cei care guverneaza aceasta tara vor acorda facilitati pentru a atrage cadre didactice calificate", conform documentului.FSLI subliniaza ca, daca intra in vigoare legea, fara aceste masuri, ""."Noi sustinem ca aceste posturi didactice nu se vor pierde daca vom avea mai multe clase, cu mai putini elevi si un program 'Scoala dupa scoala' implementat la nivel national.Transpunerea in practica a acestei legi va insemna o diminuare a cheltuielilor de personal la nivelul Ministerului Educatiei Nationale cu aproximativ 10%. Refuzam sa credem ca si acest argument a stat la baza aparitiei acestei legi", se mai arata in comunicat.Legea privind reducerea numarului de ore se afla pe masa presedintelui Klaus Iohannis, spre promulgare. Seful statului a trimis-o la inceputul anului, la reexaminare, insa parlamentarii au votat-o din nou, fara modificarile cerute de presedinte.A.D.