Profesorii vor avea posibilitatea de a munci in regim de plata cu ora - proiect al Ministerului Educatiei

personal didactic de predare titular

personal didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata

personal didactic de predare pensionat, personal angajat in alte domenii de activitate

Ziare.

com

Cadrele didactice ar urma sa predea la clasa in baza unui contract care sa le garanteze plata integrala a muncii prestate.Proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea proiectului de incadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar si incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, a fost"In acest mod, cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor avea siguranta ca desfasoara activitatea la clasa in baza unui contract de munca (sic!) care le va garanta intotdeauna plata integrala a muncii prestate", arata Ministerul Educatiei.Astfel, conform prevederilor proiectului de ordin, posturile didactice de predare sau catedrele vacante si rezervate se ocupa in regim de plata cu ora, in ordine, cu:De asemenea, mai prevede proiectul, incadrarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, in regim de plata cu ora, se realizeazaPotrivit MEN, prin acest ordin va exista o evidenta stricta si o centralizare riguroasa a posturilor si catedrelor didactice ocupate, rezervate si vacante din toata tara si va exista posibilitatea ca in etapa de incadrare a personalului didactic de predare titular, anumite categorii de personal didactic de predare care beneficiaza de rezervarea postului didactic de predare sau a catedrei sa poata fi incadrate, la cerere, in regim de plata cu ora pe posturile didactice sau catedrele pe care sunt titulare, pana la cel mult jumatate din numarul de ore pe saptamana dintr-o norma didactica de predare-invatare-evaluare., se arata in proiect, iar activitatile desfasurate de profesori vor fi evidentiate atat in fisa postului, cat si in fise de activitate lunara aferente contractelor in regim de plata cu ora.