Profesorul care a sarutat o eleva de clasa a IX-a in fata colegilor si-a dat demisia (Video)

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Maramures, Adriana Mester, a declarat joi ca atat ISJ, cat si conducerea unitatii de invatamant s-au sesizat cu privire la aceasta situatie."Au avut loc discutii cu cadrul didactic implicat in acest caz, iar in urma discutiilor cu cadrul didactic si conducerea unitatii de invatamant, acesta si-a recunoscut fapta si a constientizat gravitatea faptei.In consecinta, a inaintat o cerere de incetare a contractului de munca, astfel dandu-si demisia incepand cu data de 30 mai 2018. Au avut loc discutii cu eleva din clasa a IX-a, au fost anuntati parintii elevei, atat telefonic, cat si prin adresa oficiala, iar parintii se vor deplasa la scoala.A fost anuntata Politia si s-a apelat la sprijinul consilierului scolar care sa ofere sprijin din punct de vedere psihologic atat elevei, cat si colectivului clasei", a afirmat purtatorul de cuvant al ISJ Maramures.Adriana Mester a mai spus ca nu au existat de-a lungul timpului sesizari la Inspectoratul Scolar privind activitatea acestui profesor, dar comportamentul sau este condamnabil, indiferent de motive."Nu am mai avut sesizare cu privire la activitatea acestui cadru didactic. Oricum, este un comportament condamnabil indiferent de motive, acest tip de comportament nu isi gaseste justificarea in niciun context cu atat mai mult in contextul educational", a explicat purtatorul de cuvant.Profesorul are gradul didactic doi, avand o vechime in invatamant de aproximativ zece ani.Amintim ca joi a aparut in spatiul public o filmare in care un profesor este surprins sarutand pasional o eleva. Se pare ca motivul sarutului ar fi fost o nota de trecere, pentru ca aceasta sa nu ramana corigenta la materia pe care profesorul o preda, respectiv limba engleza.