Proteste si in Educatie. Profesorii trag un semnal de alarma: Nu se mai poate!

Ziare.

com

Membrii Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" vor purta, incepand de marti, banderole tricolore, dorind in acest fel sa traga un semnal de alarma fata de situatia actuala din invatamant."Este momentul sa spunem raspicat: Nu se mai poate! Nu mai putem sa ne batem joc de viitorul acestei tari! Nu este un protest impotriva unei singure persoane - este un protest impotriva tuturor celor care, in loc sa caute solutiile pentru cresterea calitatii, submineaza prin toate mijloacele sistemul educational. In conditiile in care noi nu ne implicam sa rezolvam problemele din invatamant, nimeni din afara lui nu o va face.Haosul creat de legislatie a dus la o stare conflictuala generala, care produce efecte negative. De la bucatareasa - care are salariul mai mic decat un muncitor calificat - si pana la profesorul - care a ajuns sa fie injunghiat pentru ca si-a permis sa lase un copil repetent, cu totii simtim starea de nesiguranta, de incertitudine, care s-a propagat la nivelul intregii societati romanesti", a declarat Marius Ovidiu Nistor, presedintele FSE "Spiru Haret", citat int-un comunicat de presa.Printre revendicarile Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" se numara: elaborarea pachetului legislativ pe educatie - cu termen 31 martie, conform Acordului incheiat intre federatiile sindicale din invatamant si Guvernul Romaniei; majorarea costului standard per prescolar/elev - fata de lipsa acuta de resurse umane, materiale si financiare; respectarea parteneriatului social;asigurarea personalului didactic de predare calificat; plata, in regim de urgenta, a tuturor sumelor rezultate din sentintele judecatoresti definitive, anterioare datei de 31 decembrie 2018 (care, conform Acordului, trebuia realizata pana la 31 ianuarie 2019); calcularea corecta a sporurilor si indemnizatiilor la nivelul salariilor in plata;stoparea violentei in unitatile de invatamant; asigurarea profesorilor de sprijin, a consilierilor psihopedagogi, precum si a finantarii suplimentare pentru unitatile de invatamant de masa cu clase in care sunt inscrisi copii cu cerinte educationale speciale; instrumente reale, aplicabile in situatiile in care cadrele didactice nu dau dovada de profesionalism, nu au vocatie, perturba desfasurarea intregii activitati a unitatilor de invatamant; angajarea in mod real a raspunderii pentru prejudiciile aduse scolii.