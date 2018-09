Scolile din Vrancea ar putea ramane fara bani de salarii pana la sfarsitul anului

Ziare.

Reprezentantii profesorilor au facut calcule si au aflat ca in prezent, in judetul Vrancea, sunt 25 de unitati de invatamant care au probleme financiare, ISJ fiind nevoit sa redistribuie catre acestea banii cuveniti altor scoli.Costul standard per elev este un etalon in functie de care se calculeaza suma de bani pe care o primeste lunar fiecare unitate de invatamant de la Ministerul Educatiei, prin intermediul Inspectoratului Scolar General. Problema este ca etalonul nu este bine gandit si provoaca mari diferente intre scoli, spun sindicalistii din invatamant.Vrancea este printre judetele cu mari probleme la acest capitol, subiectul fiind dezbatut de ani de zile.Reprezentantii pofesorilor din judetul Vrancea spun ca in vara au intarziat salariile profesorilor de la trei scoli si ca, in prezent, sunt 25 de unitati care se confrunta cu probleme financiare.Situatia se va agrava si se va ajunge in situatia in care aproape toate cele 120 unitati din judet vor ramane fara bani de salarii pana la sfarsitul anului, anunta sindicalistii."Este o problema veche de ani de zile, dar acum este vizibila, se vede ca nu sunt bani pentru salariile profesorilor pentru ca platile se fac prin intermediul Inspectoratului Scolar. Problema grava este costul standard per elev, este subdimensionat, este ridicol, noi spunem chestia asta de ani de zile. Este ca un bulgare de zapada, in vara au fost cateva scoli unde salariile profesorilor au intarziat cu doua-trei saptamani, acum sunt 25 de unitati in aceasta situatie, in octombrie vor fi 50, vor si si mai multe in noiembrie, iar la finalul anului, cu mici exceptii, toate scolile din judetul Vrancea vor ramane fara bani de salarii", a declarat presedintele Sindicatului Liber din Invatamant Vrancea, Constantin Ionescu.Sefii Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea recunosc faptul ca exista o problema din cauza costului standard atat in judetul lor, cat si alte zone ale tarii, dar spun ca profesorii nu sunt in pericol de a ramane fara salarii."Noi speram ca nu se va ajunge in situatia in care profesorii nu-si primesc salariile. Nu exista acest pericol acum, cu siguranta se vor gasi solutii. Nu exista nicio plangere a profesorilor privitoare la salarii si stiu ca exista discutii la nivel de minister si sindicate pentru a modifica costul standard, astfel incat sa dispara aceasta problema", a spus inspectorul scolar general al judetului Vrancea, Lauriana Ailincutei.Sindicalistii spun ca situatia salariilor nu va fi rezolvata pana cand Ministerul Educatiei nu va regandi modul de calcul al banilor alocati scolilor si gradinitelor."Trebuie regandit costul standard, sunt situatii aberante. De exemplu, Colegiul Unirea, un colegiu de top din Focsani, nu se incadreaza in costul standard. Ca sa se plateasca salariile se iau bani de la alte scoli, se face o echilibrare, dar nu stiu daca vor mai reusi acest lucru", a precizat Constantin Ionescu.Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, este de 4.413 lei. In functie de acest etalon se stabileste finantarea de baza a unei unitati de invatamant preuniversitar.Concret, suma pe care o primeste o scoala rezulta din multiplicarea costului standard per elev/prescolar cu coeficientii specifici unitatii de invatamant si cu numarul de elevi. Costul standard se aplica pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora.