Sindicalistii din educatie din Iasi sustin ca pana la 20.000 de profesori si-ar putea pierde locurile de munca, dupa o modificare a legii

Ziare.

com

Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, care numara cateva mii de membri, afirma, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca aprobarea initiativei va duce la concedieri masive in domeniul educatiei."Senatul Romȃniei a aprobat cu unanimitate de voturi modificarea art. 66 din Legea Educatiei Nationale. Astfel, vor fi prevazute in medie 20 de ore in invatamȃntul primar, 25 de ore in invatamȃntul gimnazial si 30 de ore pe saptamȃna la invatamȃntul liceal. Au fost taiate cinci ore din planurile cadru la invatamȃntul gimnazial si liceal", arata liderii USLIP Iasi.Proiectul fusese retrimis spre analizare catre Parlament de catre Administratia Prezidentiala in 3 ianuarie 2018, unul dintre motive referindu-se la necesitatea realizarii unei evaluari a impactului asupra resursei umane din educatie."In urma evaluarilor pe care le-am facut, daca aceasta modificare va fi transpusa in Legea Educatiei Nationale, vom vorbi de reduceri de aproximativ 15.000 - 20.000 norme. Nu putem evalua beneficiul elevilor, in lipsa unui studiu de impact, dar avem certitudinea unor disponibilizari masive in invatamȃntul preuniversitar din Romȃnia.De asemenea, nu putem intelege cum initiatorul acestui proiect, domnul senator Liviu Marian Pop - profesor in invatamȃntul preuniversitar, poate face din aceasta initiativa un titlu de glorie, in momentul in care 15.000 - 20.000 de colegi ai domniei sale risca sa fie dati afara", se arata in comunicatul USLIP Iasi.Sindicalistii ieseni mai precizeaza ca asteapta ca noul guvern sa corecteze aceasta modificare, care "afecteaza profilul de formare, continuturile educationale, modalitatile de predare-invatare si evaluare, incadrarea cu personal, modificarea planurilor cadru, a programelor scolare si a manualelor scolare".