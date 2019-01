Sindicatele din invatamant solicita in regim de urgenta o discutie cu Dancila: Acordul e incalcat

Ziare.

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" (FSE "Spiru Haret") si Federatia Nationala Sindicale "Alma Mater" ii cer premierului o discutie."Federatiile semnatare ale acordului incheiat cu Guvernul Romaniei in data de 29 noiembrie 2018 constata ca, din pacate, inca din luna ianuarie a anului 2019, o parte dintre prevederile acestui acord sunt incalcate", se arata in scrisoarea trimisa de sindicatele din invatamant.Potrivit scrisorii, a fost incalcat punctul 5 din acord, prin care Guvernul s-a angajat ca de la 1 septembrie 2019 sporurile, indemnizatiile si celelalte drepturi salariale care se cuvin personalului din invatamant se calculeaza in raport de salariul de baza, iar de la 1 ianuarie 2019 ar fi trebuit ca salariul sa fie majorat cu 10% pentru personalul didactic care indeplineste functia de diriginte, pentru invataoti, educatiarea, instituitori, profesorii de la clasele primare.Potrivit aceluiasi articol, tot de la 1 ianaurie 2019 ar fi trebuit sa aiba loc majorarea cu 15% a salariului de baza pentru invatamantul special si majorarea cu 7%-20% a salariului de baza pentru predare simultana sa se calculeze tot prin raportare la salariul de baza in plata."Este evident faptul ca NU se respecta pct. 5 al acordului", spun sindicatele in scrisoarea adresata premierului Viorica Dancila."Punctul 6 potrivit caruia incepand cu 1 ianuarie 2019 se coreleaza salariile de baza pentru personalul care indeplineste functii similare. In conditiile in care OUG nr. 114/2018 nu modifica Legea nr. 153/2016 in sensul corelarii salariilor de baza pentru personalul care indeplineste functii similare, este evidenta incalcarea pct.6 din acord", se mai arata in scrisoarea sindicalistilor.De asemenea, sindicalistii mai spun ca este incalcat si punctul 7 litera h, conform caruia, de la data de 1 septembrie 2019, cadrele didactice beneficiaza, la pensionare, de 6 salarii medii brute pe economie."Punctul 9, prin care Guvernul se angajeaza sa plateasca, pana la data de 31.01.2019, sumele rezultate din sentintele judecatoresti definitive pana la data de 31.12.2018.Din discutiile purtate in ultimele zile cu reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Finantelor Publice, rezulta ca sentintele judecatoresti nu se vor plati nici in luna februarie 2019, ceea ce reprezinta o alta incalcare a acordului", explica reprezentantii sindicalistilor din invatamant.Totodata, cele trei sindicate din invatamant ii reamintesc premierului Viorica Dancila ca in data de 29 noiembrie 2018, la momentul semnarii acordului, s-a angajat personal ca acesta va fi respectat in totalitate, conform termenelor stabilite.