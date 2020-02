Ultrajul la profesori: Ce risca parintii sau elevii care agreseaza cadrele didactice, potrivit noii legi adoptate de Parlament

Ziare.

com

Precizarile sunt facute de Asociatia VeDem Just, intr-o postare pe Facebook cu titlul "Ultraj la profesori", in conditiile in care legea adoptata luni de Parlament urmeaza sa fie trimisa presedintelui Romaniei spre promulgare si va intra in vigoare in 3 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial.Asociatia VeDem Just subliniaza un fapt foarte important si anume ca vor fi sanctionati "indiferent ca sunt elevi de la 14 ani in sus, parinti, alte cadre didactice sau alte persoane".Conform sursei citate, noua lege prevede urmatoarele:"-se vor sanctiona mai aspru: limitele de pedeapsa prevazute de Codul penal pentru aceste infractiuni se majoreaza cu o treime. De exemplu, pentru amenintare pedeapsa va fi de la 4 luni la un an si trei luni inchisoare; pentru lovire va fi 4 luni - 2 ani si 8 luni; daca vatamarea necesita pana in 90 zile de ingrijiri medicale pedeapsa va fi 8 luni - 6 ani si 8 luni; pentru vatamari mai grave va fi 2 ani si 8 luni - 9 ani si 4 luni;- pentru comiterea: limitele de pedeapsa prevazuta de Codul penal pentru aceste infractiuni se majoreaza cu o treime. De exemplu, pentru distrugere sau violare de domiciliu pedeapsa va fi 4 luni - 2 ani si 8 luni inchisoare; pentru furt va fi 8 luni - 4 ani inchisoaresunt obligati sa anunte imediat procurorul. Daca nu o fac, art. 267 din Codul penal spune ca e infractiune"Fisa de la Senat a noii legi poate fi consultata AICI Proiectul a fost initiat de Serban Nicolae (PSD), in conditiile in care in mass-media au aparut mai multe cazuri de profesori agresati sau umiliti de parinti sau elevi.C.B.