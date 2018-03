Un profesor a fost batut in clasa de doi elevi

Ziare.

Profesorul de geografie de la Liceul Tehnologic din Todireni a fost batut chiar la inceputul orei si s-a ales cu ochiul vanat."Intr-adevar, a avut loc o altercatie verbala si fizica acolo intre un elev si profesorul de geografie. Acesti elevi nu sunt supravegheati de parinti. Au mai spus cei de la scoala ca in ultima sedinta a Consiliului Profesoral s-a discutat comportamentul elevilor de la aceasta clasa.Ca urmare a incidentului de miercuri, la nivelul scolii s-a constituit o comisie de ancheta care va cerceta situatia si va dispune masuri", a declarat Ciprian Manolache, purtator de cuvant ISJ Botosani, citat de Botosaneanul Acesta a transmis ca profesorul este tanar si ca nu poate sa ii tina pe elevi sub control."Am inteles ca acel profesor a mai avut probleme cu elevii. Este un profesor care nu prea poate stapani clasele. Nu stiu de ce, e mai tanar. Sigur ca va da si el o declaratie, se vor face vizionari si pe camerele video instalate in interiorul scolii", a adaugat Manolache.Saptamana viitoare ISJ Botosani va anunta ce masuri va lua.