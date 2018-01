Un profesor de religie a fost filmat in timp ce se masturba in clasa, in fata elevilor (Video) UPDATE Reactia Patriarhiei

Reactia Patriarhiei

Ziare.

com

Incidentul s-a petrecut in localitatea Copsa Mica, la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu".Eleva de clasa a XII-a i-ar fi spus initial dirigintei de situatia din timpul orelor de religie, insa aceasta nu a crezut-o. Astfel, eleva a luat initiativa si l-a filmat pe profesor in timp ce se masturba la catedra, in ora de curs.Dupa ore, aceasta le-a aratat colegelor ei inregistrarea, iar astfel au aflat mai multi parinti de fapta preotului."Sa se dea imaginile peste tot, sa se vada ce se intampla cu un profesor, cu unul care zice cuvantul lui Dumnezeu. Asa se face in fata a sapte fete? Daca erau numai 3-4 fete, ce se intampla? Daca le inchidea in clasa si isi batea joc de ele? (...) O colega din spatele ei a filmat si dupa ora le-a aratat fetelor. (...) Copiii mei nu-s bataie de joc. De el ce sa mai zic? E preot de atatia ani, are familie, are copii, daca li se intampla copiilor lui asa ceva?", a declarat mama unei eleve pentru Turnul Sfatului Politia Sibiu a demarat o ancheta in acest caz dupa ce imaginile video au aparut online, iar intre timp mama unei eleve a depus plangere."Ne-am sesizat din oficiu in urma imaginilor aparute in media. Intre timp, mama uneia dintre eleve a depus plangere la politia din orasul Copsa Mica. In continuare desfasuram cercetari impreuna cu Parchetul de pe langa Judecatoria Medias pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs acest incident, urmand a fi realizata si incadrarea juridica a faptei", a declarat pentru Turnul Sfatului Elena Walter, purtator de cuvant la IPJ Sibiu.In cadrul unei interventii telefonice pentru Digi24, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus ca un astfel de comportament este inacceptabil si a cerut public demisia preotului, care activeaza in sistemul de invatamant de 15 ani.Ministrul a vorbit cu inspectorul scolar din Sibiu si o alta ancheta a fost demarata la liceu, in care este vizata si incercarea de musamalizare a cazului, dupa ce diriginta clasei, cand a fost informata de comportamentul deviant al profesorului, nu a crezut eleva si nu a luat nicio masura, nici macar anuntarea conducerii scolii.Potrivit Mediafax, Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu si cei ai Mitropoliei Ardealului fac ancheta comuna in cazul preotului.Profesorul acuzat ca s-a masturbat in fata elevilor a refuzat sa faca declaratii, insa si-a dat demisia.Patriarhia reactioneaza la imaginile aparute cu profesorul de religie, despre care sustine ca nu sunt suficient de "edificatoare"."In filmare, este intr-adevar o persoana care este si preot in Copsa Mica, dar as adauga ca filmarea prezentata in spatiul public. Numai dupa ce se vor analiza toate amanuntele intamplarii, continutul filmarii si marturiile celor care au fost de fata, se poate stabili ceva. E nerecomandabil sa ne pronuntam in privinta unei sanctiuni acum", a spus Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei.A.D.