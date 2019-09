Un profesor din Gorj este anchetat dupa ce si-a ascuns trecutul infractional

Ziare.

Profesorul Emilian Elvis Trusca ar fi fost condamnat in tinerete pentru viol, iar in 2009 si 2010 a comis furturi in Italia pentru care a fost condamnat la plata unor amenzi, noteaza Adevarul "S-a declansat o ancheta si, daca informatiile se vor confirma, profesorul va trebui sa plece de la scoala. Trebuie sa prezinte si un certificat de integritate comportamentala eliberat de Politia Gorj, in care se mentioneaza daca a comis fapte penale de natura sexuala.In acest caz, persoana respectiva nu poate sa fie incadrata in invatamant, conform legii. Inspectorii care s-au deplasat la scoala nu l-au gasit, dar a fost invitat sa se prezinte la Inspectoratul Scolar", a declarat Marcela Mrejeru, inspectorul general al ISJ Gorj.Nici profesorul si nici directorul Liceului Tehnologic din Ticleni nu au putut fi contactati pentru reactii. Directorul liceului este chiar varul profesorului.