Cum te inscrii la Invatamantul Dual in Sectorul 3!

Una din consecintele principale ale acestei situatii este deficitul foarte mare de forta de munca din tara noastra. In acest sens, Primaria Sectorului 3 a dezvoltat un program de formare profesionala in sistem dual. In acest proces de formare profesionala sunt implicati, prin parteneriate public-private, toti factorii interesati de forta de munca calificata dupa standarde actualizate prin partajarea si asumarea responsabilitatilor specifice.Inscrierea in invatamantul profesional in sistem dual se face pentru elevii care au terminat clasa a VIII-a si care au situatia scolara incheiata. Nu pot fi inscrisi elevii cu situatia scolara neincheiata, aflati in stare de corigenta sau repetentie. De asemenea, absolventii invatamantului obligatoriu care intrerup studiile pot fi cuprinsi, pana la implinirea varstei de 26 de ani, in invatamantul dual.Astfel, pentru inscrierea in invatamantul dual in Sectorul 3, vor trebui urmati urmatorii pasi:La secretariatul scolii gimnaziale la care invata elevul, se completeaza o fisa prin care se solicita inscrierea in invatamantul dual. Fisa va cuprinde informatiile privind numele si codul unitatii de invatamant gimnazial, media claselor V-VIII si datele personale ale absolventului clasei a VIII-a.Cu fisa completata de la scoala gimnaziala elevul se prezinta la liceul/colegiul care organizeaza clase de invatamant dual. Aici, se va anexa la fisa de inscriere si o fisa de optiuni pentru invatamantul dual care se elibereaza si se completeaza liceu/colegiu.Pentru inscrierea la clasele de invatamant profesional in sistem dual sunt necesare urmatoarele documente: fisa de inscriere in invatamantul dual si foaia matricola, eliberate de catre scoala generala de provenienta a elevilor, copie dupa certificatul de nastere si cartea de identitate a elevului, copie dupa cartea de identitate a parintilor sau a tutorelui legal.Afisarea listei candidatilor inscrisi in invatamantul dual, la sediul liceelor/colegiilor.In situatia in care numarul candidatilor inscrisi la unitatea de invatamant este mai mare decat numarul de locuri disponibile, precum si in cazul in care s-a decis sustinerea de probe de admitere indiferent de numarul de candidati inscrisi pe numarul de locuri disponibile, se afiseaza si precizari detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare pentru inscrierea candidatilor, alte detalii organizatorice).Intre 22-24 iulie se va desfasura etapa a II-a a inscrierii elevilor in Invatamantul Dual Sector 3 Eliberarea de catre unitatile de invatamant gimnazial a fiselor de inscriere pentru invatamant profesional de stat (fara anexa: "Fisa de optiuni pentru invatamantul dual", care se elibereaza de catre unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual), pentru candidatii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizati/admisi la liceu sau la invatamantul profesional sau la invatamantul dual, si care solicita sa participe la admiterea in invatamantul dual in etapa a II-a.De asemenea, in aceeasi perioada se va face inscrierea elevilor la unitatile de invatamant care au oferta pentru invatamantul dual si la care au ramas locuri libere in urma etapei I de admitere, pe baza fiselor de inscriere in invatamantul profesional de stat, la care se anexeaza fisa de optiuni pentru invatamantul dual care se elibereaza si se completeaza la unitatea de invatamant care organizeaza invatamant dual.Pe data de 24 iulie, se va afisa la sediul unitatilor de invatamant care au oferta pentru invatamantul dual a listei candidatilor inscrisi in invatamantul dual. In situatia in care numarul candidatilor inscrisi la unitatea de invatamant este mai mare decat numarul de locuri disponibile, precum si in cazul in care s-a decis sustinerea de probe de admitere indiferent de numarul de candidati inscrisi pe numarul de locuri disponibile, se afiseaza si precizari detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfasurare, ora, acte necesare pentru inscrierea candidatilor, alte detalii organizatorice).Pe data de 31 iulie, va avea loc depunerea de catre absolventi a dosarelor de inscriere la unitatile scolare la care au fost repartizati.Mai multe detalii puteti afla pe site-ul www.invatamantdualinsector3.ro