Invatamantul profesional este un "Recycle Bin" al Ministerului Educatiei?

Prevad ca noile masuri preconizate de Ministerul Educatiei ar putea avea efecte devasatoare nu numai in viata sociala, dar si in activitatea economica.

Daca ai vocatie, iti cauti singur profesia, nu trebuie sa te trimita altii

Numai in sistemul comunist nimeni nu era de capul lui si, de fiecare in parte avea "grija" statul

Politetea si deferenta sunt tot componente ale educatiei

Ziare.

com

Optiunea pentru o profesie ar trebui sa fie un prim drept al adolescentului pregatit sa infrunte viata, necum un instrument incredintat functionarilor din invatamant si cu atat mai putin politrucilor pe mana carora a incaput guvernarea.Evaluarea nu este un examen, ca bacalaureatul, de exemplu. Nu este nici vreun filtru, ca examenul de admitere. Are un caracter strict de orientare si ofera atat scolii, cat si elevului o informare asupra nivelului de pregatire la un moment dat, pentru ca sa stie cum sa-si corecteze evolutia in viitor, conform aspiratiilor sale, nu ale altora.Pana la instalarea puterii comuniste in scoli, n-a existat niciodata ideea de "repartitie" a absolventilor, de orice nivel. Fiecare se ducea in directia spre care se simtea atras.Incercarea de a transforma invatamantul profesional intr-un fel de "cos de gunoi" al societatii este ofensatoare pentru toti meseriasii din tara, multi din ei ajunsi electricieni talentati, mecanici, sudori, prin vocatie, dupa ce s-au bucurat de aprecieri in licee.Primul efect este fara indoiala dispretul pentru munca non-intelectuala, ca sa zic asa. Multi tineri sunt atrasi mai mult spre o profesie practica, decat spre studiu si teorie. Ei sunt gata sa se orienteze spre invatamantul profesional chiar si fara reglementari in legislatie pentru aceasta. Dar o asemenea reglementare ar putea provoca dezgustul fata de o profesie impusa.Este destul sa atragi atentia prin lege ca invatamantul profesional este ceva creat anume "pentru prosti" si atunci inevitabil nu va mai fi nimeni atras in aceasta directie si poate chiar temenul "profesional" va capata valente peiorative in mintea unora.Iar dispretul pentru scoala se extrapoleaza automat in dispret pentru profesie si pentru cei care o practica. Predecesorii nostri au apreciat meseriile si ne-au lasat peste veacuri un intelept dicton:Meseria este si astazi bratara de aur, iar dovada cea mai buna o fac laudele la adresa personalului calificat venit din Romania si ajuns pe santiere sau in uzine. Iar noi, in loc sa incurajam promovarea spre meserii a tinerilor dotati cu chemare si talent, depreciem profesiile si ii expediem spre Recycle Bin!Poate se va intreba vreun naiv cum poti avea chemare spre o meserie, oricare ar fi ea. Istoria ne ofera exemple celebre. Tarul Petru cel Mare al Rusiei, un intelectual de marca al vremii sale, si-a dorit in adolescenta sa cunoasca dulgheria si a lucrat la constructia de corabii la Amsterdam, ivit acolo incognito sub numele de Piotr Mihailov.Exista in Romania un exemplu si mai graitor. Pe regele Mihai il pasionase mecanica in adolescenta. Stia sa demonteze complet autoturismul personal, sa-l monteze la loc, sa-i testeze performantele si sa-l conduca. La fel de bine, stia sa demonteze si sa testeze motorul de avion, ceea ce i-a fost de mare folos in timpul exilului, cand a lucrat efectiv ca pilot de incercare pe avioane noi sau reparate.Profesia poate fi o pasiune, oricare ar fi ea. Dar o lege neghioaba - iertati-mi termenul - poate stinge pasiunea, daca nu tine seama de aptitudinile si nazuintele celui caruia ii este adresata. Iar repartizarea automata a absolventilor fara a le permite optiuni asta face.Numai in sistemul comunist am vazut practicat stilul repartizarilor. Daca nu reuseai admiterea la liceu, automat erai "repartizat" undeva, iar daca nu te prezentai, parintii aveau de suportat consecinte. Cei cazuti la bacalaureat sau la admiterea in facultati erau imediat "repartizati in campul muncii", ca muncitori necalificati.Este jalnic sa auzi cum argumenteaza ministrul interimar al Educatiei perspectiva celui obligat sa urmeze invatamantul profesional:Asta imi suna cam asa: pentru ca n-ai obtinut nota 5 la evaluare (care nici macar nu-i un examen sau un concurs), noi te penalizam, iti luam trei ani de viata si te calificam intr-o meserie pe care nu o vei practica niciodata, de vreme ce te sfatuim ca, in continuaare sa urmezi, facultati, masterate, docotorate si chiar sa te dezvolti din punct de vedere educational (sic!).Sa ma ierte domnul Daniel Breaz, dar asta o putea spune daca el insusi, inainte de a intra la facultate, de a frecventa doctorate si masterate, s-ar fi calificat ca electrician, mecanic sau altceva, ca sa se dezvolte ulterior din punct de vedere intelectual. Dar nu rezulta asa ceva din CV.Mai, oameni buni de la Ministerul Educatiei, voi sunteti oameni seriosi? Credeti ca scolile profesionale sunt facute ca sa-ti pierzi timpul prin ele, pana reiei viata de la puctul la care ti-a intrerupt-o domnul ministru interimar Breaz?Iar punctul de vedere educational la care se refera domnul ministru interimar nu porneste de la intreruperea a trei ani de viata prin frecventarea unei scoli de care nu ai nevoie. Educatia incepe cu respectarea semenilor, ceea ce nu se observa chiar la domnia sa, care si-a permis sa se refere astfel la presedintele tarii:Unde se trezeste domnul Breaz, ca sa-si permita sa-l trateze pe domnul Klaus Iohannis cu "s-a trezit"? A auzit domnia sa de condescendenta? A auzit de respect? A auzit de deferenta? A auzit de ranguri in ierarhia sociala?Un ministru al Educatiei, chiar si interimar, nu se poate comporta ca la sedinta PSD, unde daca iti sustii sefa, trebuie sa adopti si limbajul ei, chiar daca nu ti se potriveste. Un ministru al Educatiei trebuie sa aiba acea tinuta care le inspira si elevilor spiritul de condescendenta si de respect in societate. Iar daca dansul intreaba astazi in public unde s-a trezit seful statului, sa nu se mire cand va auzi maine cum vreun elev ca il intreaba pe profesorul sau sau chiar pe ministru, unde se trezeste el.Dar raul cel mare nu vine de la ministru, vine de la cine l-a pus acolo. Caci, in ultima vreme, acest minister de importanta majora pentru tara - al Educatiei - a fost condus mai mult de agramati si de intermediari, decat de ministri plini.Sa nu uitam ca pe acel fotoliu au stat candva Titu Maiorescu, Spiru Haret, Alexandru Odobescu si altii, care nu cred ca si-au permis vreodata sa vorbeasca despre seful statului sau chiar al guvernului cu neinspirata sintagma "s-a trezit".Doamna Dancila a gresit numindu-l pe neinspiratul domn Breaz ca interimar la acest minister tocmai in prag de an scolar, doar ca sa poata face o demitere populista, legata de o abominabila crima. Mai putea functiona doamna Andronescu inca 45 de zile, timp in care sa gaseasca doamna Dancila un ministru corespunzator si, mai ales, titular.Nu stiu de ce nu-l gaseste, dar felul cum observ ca nici nu-l cauta ma face sa cred ca a mostenit de la predecesorul Dragnea obiceiul de a negocia posturile in baza principiului "na si tie, da-mi si mie". Si poate n-a gasit inca omul negociabil ca, de, oameni suntem! Parerea mea.