Peste 70% din totalul elevilor care au optat pentru Invatamant Dual in Bucuresti au ales Sectorul 3

Elevii au ales programele derulate in Sectorul 3 de catre operatori economici de top, in parteneriat cu Primaria Sectorului 3.Concret, in liceele din Sectorul 3, elevii vor avea sansa de a invata o meserie pe care au ales-o, acest lucru contribuind semnificativ la cresterea specialistilor in domenii in care astazi se gaseste cu greutate forta de munca specializata.Meseriile pentru care elevii au optat in mare parte sunt cele de bucatar, ospatar, lucrator hotelier, mecanic auto, instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze.Conform Autoritatii Nationale pentru Formarea Profesionala in Sistem Dual, un milion de tineri cu varste cuprinse intre 16 si 21 de ani nu figureaza in nicio statistica, nefiind nici angajati, nici incadrati intr-un sistem de invatamant.Una dintre consecintele principale ale acestei situatii este deficitul foarte mare de forta de munca din tara noastra. 81% dintre angajatorii din Romania intampina dificultati in ocuparea posturilor vacante, conform unui Studiului ManpowerGroup.Potrivit angajatorilor, principalele cauze ale dificultatilor sunt numarul insuficient de candidati disponibili pe piata (41%), lipsa de cunostinte profesionale specifice (asa-numitele hard skills) (22%) si lipsa experientei necesare pentru postul vizat (16%).De asemenea,, daca nu se iau masuri, sustin reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.In acest sens, Primaria Sectorului 3 a dezvoltat un program de formare profesionala in sistem dual. In acest proces de formare profesionala sunt implicati, prin parteneriate public-private, toti factorii interesati de forta de munca calificata dupa standarde actualizate prin partajarea si asumarea responsabilitatilor specifice.Concret, prin invatamantul profesional in sistem dual agentii economici devin furnizori de formare profesionala, parteneri de practica si potentiali angajatori ai absolventilor.Pentru elevi, invatamantul dual ofera un pachet de beneficii cum ar fi:- garantia unui act educational de calitate, asumat de catre colegiu/liceu, operatorul economic si autoritatea locala;- o bursa lunara care poate ajunge pana la 900 de lei;- posibilitatea de a invata o meserie direct de la profesionisti pentru dezvoltarea atat din punct de vedere professional, cat si academic. Practica este coordonata si se face direct la operatorul economic, sub stricta supraveghere a unui tutore desemnat de catre companie;- decontarea cazarii, mesei si a transportului;- o diploma recunoscuta la nivel european;- prioritate la angajare dupa absolvire, direct la operatorul economic care a format elevul;- Fiecare agent economic are posibilitatea de a-si selecta elevii si de a-i pregati inconformitate cu propriile nevoi si proceduri;- Facilitati fiscale acordate de statul roman prin acordul de parteneriat;- Reducerea gradului de mobilitate a resursei umane;- Eliminarea timpului de adaptare a viitorului angajat la locul de munca.Afla mai multe detalii pe www.invatamantdualinsector3.ro ! Sectorul 3, cei mai buni!