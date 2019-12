Ministerul Educatiei vrea sa dubleze numarul de scoli unde elevii primesc masa calda - a scazut abandonul scolar

Ziare.

Abandonul scolar s-a redus in unitatile in care copiii au primit o masa calda, de la 6,1%, in perioada 2016-2017, la 1,3% in 2017-2018 si chiar eradicarea fenomenului in unele scoli, in anul 2019.Bugetul estimat al proiectului este de peste 66 de milioane de lei pe an.Ministerul Educatiei a supus dezbaterii publice, pentru 15 zile, un proiect de ordonanta de urgenta prin care propune extinderea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din invatamantul preuniversitar de stat de la 50 la 100 de unitati invatamant."Cele 100 de unitati invatamant cu grade de complexitate si particularitati educationale diferite, propuse pentru a fi cuprinse in program sunt dispuse echilibrat la nivel national, in medii rezidentiale diverse - Urban (mare, mic, central, periferic)/ Rural (mare, mic, accesibil, greu accesibil, izolat), si vor avea statut de unitati de invatamant pilot, conform prevederilor legale in vigoare, in care se va implementa programul", se arata in proiect.Initiatorii proiectului afirma ca, daca anterior implementarii Programului, in anul scolar 2016-2017, s-a inregistrat o rata a abandonului scolar de 6,1%, in urma derularii Programului-pilot, aceasta a scazut la 4,3%, ajungand ca la finele anului scolar 2017-2018, sa fie de 1,3%."In anul 2019, s-a constatat ca programul a condus chiar la eradicarea fenomenului de abandon scolar, in unele unitati de invatamant", se mai arata in documentul aflat in dezbatere publica.Ministerul Educatiei face si alte propuneri in vederea optimizarii aplicarii programului:- necesitatea cresterii valorii zilnice alocate/elev: In acest sens, in anul 2019 valoarea zilnica alocata/elev a crescut de la 7 la 10 lei- implementarea programului pe an calendaristic, si nu pe an scolar, in scopul simplificarii in continuare a procedurii de selectie a furnizorilor, masura ce ar avea un efect pozitiv asupra elevilor, beneficiind, astfel, de o perioada mai mare de pachetul alimentar din cadrul programului- extinderea programului si in alte unitati de invatamant preuniversitarIata lista scolilor propuse pentru acest proiect