O scoala din Bucuresti a fost evacuata, dupa ce copiilor li s-a facut rau de la un gaz toxic

6 copii cu varste intre 11-14 ani au fost transportati la spital (patru la Grigore Alexandrescu si doi la Marie Curie), anunta ISU Bucuresti Ilfov, pentruLa scoala au fost directionate ambulante SMURD si un echipaj CBRN pentru a identifica sursa problemei.Ministerul Sanatatii anunta ca Directia de Sanatate Publica a trimis o echipa de inspectori sanitari pentru a incepe o verificare in acest caz."Urmare a situatiei inregistrate la Scoala 133, mentionam ca DSP Bucuresti a trimis la fata locului o echipa de inspectori sanitari pentru a demara o verificare. De asemenea, DSP Bucuresti a contactat managerii spitalelor de copii - Spitalul Clinic "Grigore Alexandrescu" si Spitalul "Marie Curie" pentru acordarea asistentei medicale de specialitate", precizeaza MS.Anterior, marti dimineata, scoala fusese igienizata, ca urmare a aparitiei catorva cazuri de gripa."Masura de a nu permite accesul elevilor sau personalului in scoala, timp de 24 de ore, de la dezinfectare nu a fost prevazuta in procesul verbal realizat dupa efectuarea dezinfectarii. Prin urmare, scoala a permis accesul elevilor si personalului. Astazi, dupa ce acei elevi au acuzat disconfortul respirator, scoala a anuntat si Salvarea, si pompierii", precizeaza Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.Elevii evacuati au fost dusi la Scoala 102, care este goala.La Scoala 133 a mers si primarul Sectorului 4, Daniel Baluta.Circulatia a fost retrictionata, in zona Scolii 133, pentru a facilita interventia echipajelor ISU, au precizat reprezentantii Brigazii Rutiere.