Romania anului 2018: Un primar a taiat panglica la inaugurarea unor toalete dintr-o scoala (Foto)

Edilul Dragos Chitic a facut si cateva fotografii de la eveniment, pe care le-a postat pe contul sau de Facebook Nici conducerea scolii 'Elena Cuza' nu s-a lasat mai prejos. La festivitatea au fost invitati atat elevi , cat si parinti, precum si primarul orasului care a taiat panglica tricolora pusa pe usa de la baie, informeaza Europa FM "Un program de investitii in unitatile scolare din Piatra Neamt pentru a asigura o infrastrucura educationala de cea mai buna calitate. Impreuna vom reusi sa avem o infrastrucura scolara moderna de care sa se bucure elevii, cadrele didactice si parintii", a scris Dragos Chitic pe Facebook.La inaugurarea grupurilor sanitare au participat si oficiali ai Consiliului Local, ai Primariei si ai Inspectoratului Scolar Neamt.Renovarea toaletelor a presupus inlocuirea vechilor instalatii de apa, zugravirea peretilor si a tavanului, precum si inlocuirea WC-urilor si a chiuvetelor.In prezent, in Romania sunt 2.418 de scoli care au toaletele in curte, arata un document publicat de ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop . Cele mai multe astfel de cazuri sunt in judetele: Vaslui (389), Suceava (219), Botosani (207), Iasi (207) si Mehedinti (119). La coada clasamentului sunt: Harghita (12), Covasna (10), Giurgiu (8), Mures (2) si Ilfov (1).Comentariile internautilor nu s-au lasat asteptate mult timp. O persoana isi exprima regretul ca nu exista si fotografii facute la probele de functionare ale WC-urilor, iar altele subliniaza penibilul situatiei.