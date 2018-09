"Sute de scoli au fost desfiintate sau comasate in tara. Elevii merg pe jos, in fiecare zi, kilometri intregi, ca sa ajunga la ore".

Ziare.

Inspectoratul Scolar Judetean ( ISJ ) Suceava a decis ca din 10 septembrie, cand incepe noul an scolar 2018 - 2019, sa fie inchise cinci gradinite si trei scoli din judetul Suceava, ca urmare a scaderii numarului de elevi, dar si a comasarii scolilor. Acestea se adauga celor 64 de unitati scolare desfiintate in ultimi cinci ani in judetul Suceava.Astfel, doua gradinite din orasul Cajvana vor fi inchise din noul an scolar, la fel ca si gradinitele din Dragoiesti, Stanca si Slobozia.De asemenea, vor fi desfiintare scolile primare din Bahna Arini (comuna Preutesti), Petia (comuna Bunesti) si Racova (comuna Udesti), elevii urmand sa-si continue studiile la scolile din vecinatate.In ultimii cinci ani in judetul Suceava au fost inchise 64 de unitati de invatamant - scoli si gradinite, principalele cauze fiind natalitatea scazuta si masivele plecari ale tinerilor in strainatate.Conform statisticilor ISJ Suceava, in ultimii cinci ani, cele mai multe unitati de invatamant au fost desfiintate in anul scolar 2015 - 2016, cand au disparut 26 de scoli si gradinite. In anul scolar 2013 - 2014 au fost desfiintate zece unitati de invatamant din judetul Suceava, alte sapte unitati de invatamant au fost desfiintate in perioada 2014 - 2015. 15 scoli si gadinite au disparut incepand cu anul scolar 2016 - 2017, iar anul trecut au fost inchise alte sase unitati.In judetul Suceava exista peste 110.000 de elevi si prescolari inscrisi in invatamantul public de stat.Desfiintarea unei scoli din judetul Gorj i-a scos pe parinti in strada, acestia protestand nemultumiti ca cei mici vor fi nevoiti sa parcurga aproape cinci kilometri pana la scoala unde vor fi repartizati.In cele din urma, reprezentantii Inspectoratului Scolaj Judetean au stabilit ca elevii pot ramane in scoala si vor invata simultan. Potrivit unui raport prezentat de reprezentantii Prefecturii Gorj, 31 de unitati de invatamant, majoritatea gradinite, au fost inchise in acest an.Parintii elevilor de la Scoala Gimnaziala Dumbraveni, din comuna Crasna, au protestat, vineri seara, dupa ce au aflat ca unitatea va fi inchisa, din lipsa de elevi. Acestia au sustinut ca nu sunt de acord cu repartizarea copiilor la o alta scoala si au amenintat ca nu-i vor mai trimite pe cei mici la cursuri "De ce nu ne-au anuntat mai devreme? Aflam dupa vacanta! Sa le fie rusine!", a declarat un parinte nemultumit de aceasta situatie.In timp ce parintii protestau in curtea scolii, inspectorii scolari au intrat in sedinta si au decis ca scoala sa ramana deschisa pentru cei sapte elevi, care vor invata simultan, chiar daca unii sunt in clasa zero, iar altii in clasa a IV-a."Vor incepe cursurile intr-un mod normal la Dumbraveni, atat in ceea ce-i priveste pe elevii din ciclul primar, cat si pe cei din prescolar", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Georgeta Popescu, purtatorul de cuvant al ISJ Gorj.Reprezentantii Primariei Crasna au anuntat ca, in cazul comasarii, ar fi pus la dispozitie microbuze scolare."Scoala Gimnaziala Dumbraveni va functiona cu o singura clasa, ciclul primar, exact asa cum a fost dorinta parintilor. Sunt sub efectiv, am facut demersurile catre inspectoratul scolar de cateva zile, de cand am constatat ca, din numarul minim de 12 cat poate sa functioneze un post de invatator in ciclul primar, au ramas doar sapte elevi. Am facut toate demersurile si am trimis la ISJ Gorj, care este in masura sa aprobe functionarea sub efectiv. Ramane asa scoala, cu elevii care mai sunt I-IV, cu predare simultana. Puteau fi mutati la cea mai apropiata scoala, la cinci kilometri, pentru ciclul primar, unde primaria asigura transportul, iar pentru ciclul gimnazial la zece kilometri", a precizat, pentru MEDIAFAX, viceprimarul comunei Crasna.Ileana Cenuse, invatatoare la scoala din Dumbraveni, a declarat ca nu stie unde isi va desfasura activitatea in urmatorul an scolar.Scoala Dumbraveni este construita in anul 1970 si nu a fost reabilitata, fiind intretinuta de reprezentantii primariei cu fonduri proprii.Potrivit unui raport prezentat de reprezentantii Prefecturii Gorj, 31 de unitati de invatamant, majoritatea gradinite, au fost inchise in acest an, ca urmare a scaderii numarului de copii si a comasarii.