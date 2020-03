500 de scoli si gradinite private din Romania risca sa se inchida din cauza coronavirusului

LIVE

Ziare.

com

Daca nu se intampla acest lucru, aproximativ 400 de gradinite pot fi in pericol de a se inchide, fiind vorba despre 500 de scoli si gradinite in total."Asociatia Scolilor Private a solicitat in aceste zile atentie din partea institutiilor statului mentionand ca o mare parte din colegii nostri, din institutiile mici de invatamant, sunt in pericol sa-si inchida portile.Noi la gradinita lucram in aceste zile de acasa, facem demersuri, ne conectam cu parintii nostri, cu copiii nostri, cu colegii nostri si incercam sa asiguram un mediu care sa dea siguranta si stabilitate. Eu filmez acasa pentru ca nu mergem la gradinita, mesajul meu pentru voi este, de asemenea, sa stati acasa", a declarat Madalina Gidiuta, proprietar gradinita privata.Pentru majoritatea scolilor salariile reprezinta aproximativ 60-70% din venituri, iar 10 - 15% din bani se duc pe chirii. Daca parintii nu platesc pentru ca cei mici stau acasa, proprietarii nu mai pot suporta costurile. Daca dispar unitatile de invatamant private, nu mai putin de 10.000 de angajati raman someri, totodata fiind afectati si 50.000 de prescolari si elevi.