Acton Academy, o scoala americana premiata pentru inovatie in educatie, vine in Romania

"Din 2013, dupa mai mult de 10 ani de activitate in domeniul educational pentru adulti, unde am avut cursanti din toata lumea, am lucrat in Consiliul Britanic, The Pyramid Group si Berlitz Singapore cu echipe multi-nationale de traineri, am simtit nevoia sa aplic tot ce am invatat in proiecte educationale pentru copii. Am inceput cu un centru educational care oferea cursuri de scoala de vara sau after school, toate bazate pe metode de invatare alternative, non-formale, experientiale. De cativa ani, caut ceva mai mult, care sa puna baze solide pentru viitorul copiilor mei si al celor din comunitatea unde traiesc. Asa am aflat la inceputul acestui an de Acton Academy. A fost momentul meu de 'Evrika!'", spune Cristina Dogarel.Cu atat de multe proiecte educationale in portofoliu, Cristina stie faptul ca nu toti copiii sunt la fel. Fiecare are propriul mod si propriul ritm de invatare. Unii se descurca foarte bine cu metoda manualelor tiparite din care isi invata lectiile.Cautand o alternativa, a descoperit Acton Academy , o scoala americana cu peste 100 de filiale in 20 de tari. Metodele de predare si de invatare erau cu totul diferite de ceea ce stia pana atunci: structurata pe modelul "blended learning". Programa Acton imbina principii Montessori cu invatatrea bazata pe proiecte practice, pe langa studierea materiilor de baza cu ajutorul celor mai noi tehnologii in educatie.Pentru a se documenta in cunostinta de cauza, Cristina Dogarel a mers la filiala din Austin, Texas, unde a stat de vorba chiar cu fondatorii acestei scoli americane. A descoperit un mediu care indemna pur si simplu la studiu. Copiii erau atenti, foarte implicati, iar totul era conceput de asa natura incat sa le creeze o gandire critica, mereu gata sa gaseasca solutii la probleme si sa le dezvolte abilitatile de comunicare.Scoala internationala Acton Academy nu are profesori, in sensul traditional al cuvantului, ci doar niste "ghizi" care ii indruma pe copii, le starnesc curiozitatea si ii incurajeaza sa descopere singuri raspunsuri.Metodologia Acton Academy se bazeaza pe o rasturnare a rolurilor in procesul de invatare, in care copilul nu asteapta sa ii fie livrate cunostintele de catre un adult, ci cauta, interpreteaza si valorifica informatiile atat in carti, dar mai ales cu ajutorul tehnologiei, utilizand cele mai noi aplicatii educationale, sau lucrand in echipa cu alti copii. Copiii isi descopera singuri vocatia, pregatindu-se astfel pentru viata.Spre deosebire de sistemul traditional de invatamant, unde studiul continua si dupa terminarea orelor de clasa, la Acton Academy Bucharest copiii nu primesc teme, deci isi pot folosi timpul liber pentru a-si cultiva pasiunile si pentru a petrece timp alaturi de cei dragi.Acton Academy este genul de scoala pe care fiecare dintre noi ne-am fi dorit sa o urmam. E un proiect educational cu o programa flexibila, testata de o echipa de profesioniti in educatie. O scoala la care sa vii din placere si unde sa ai ocazia sa descoperi ceea ce te pasioneaza, ceea ce iti place.Acton Academy este un proiect educational modern, care se pliaza pe necesitatile copiilor in functie de varsta lor. Vestea buna este ca aceasta scoala americana premiata pentru invovatie in educatie vine acum in Romania si deschide o prima filiala langa Bucuresti, in Otopeni, intr-un campus potrivit conceptului educational.