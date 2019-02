Cresterea organica a unei afaceri in mediul educatiei private - Matei International School

"It's kind of fun to do the impossible", Walt Disney

In domeniul educatiei private, rabdarea, dedicarea si implicarea in dezvoltarea copiilor sunt cheia unui bun mers al programului celui mic de zi cu zi.Drumul de la primul an de infiintare a unei grupe mici pentru copii cu varsta de 3 ani pana la a deschide o scoala cu nivel primar si gimnazial trebuie sa fie unul organic, cu disponibilitate de implicare a investitorilor sau a unei persoane capabile de a sustine o asemenea activitate.Parintii copiilor inscrisi au fost factorul decisiv in luarea deciziei de a deschide scoala, ei dorind ca cel mic sa aiba o apartenenta de locul unde a inceput educatia, cat si datorita colaborarii cu institutia, au venit cu sugestia ca noi, Gradinita lui Matei, sa mergem mai departe si sa deschidem scoala primara si gimnaziala.Gradinita lui Matei a tinut inca de la inceput sa tinda spre perfectiunea activitatii intr-un cadru legal si un ambient placut si sigur pentru cei mici.In acest cadru dezordonat legislativ, multe gradinite au functionat pana acum fara autorizatii ISU, Gradinita lui Matei fiind una dintre cele 53 din cele 642 de scoli si gradinite din Bucuresti si Ilfov care detin autorizatie ISU."Fiind o investitie din fonduri proprii, o afacere de familie ce a crescut organic pe o proprietate personala, nu am facut rabat de la nici o investitie necesara pentru buna desfasurare a actului educativ cat si din punct de vedere al dotarilor campusului. In viitorul apropiat planuim constructia si a liceului, acesta fiind urmatorul pas firesc", declara Andrei Berbec, administratorul Matei International School."Pana acum am investit 1.000.000 Euro in campus nefiind inclusa si gradinita, proprietate personala dispusa catre adaptare pentru aceasta activitate. Locatia este una premium, in zona de Nord a capitalei - Sisesti", declara Alexandru Berbec, director de dezvoltare.Implicarea personala a tuturor celor 4 membrii asociati, fiind o familie, a acoperit necesitatea unui grup de top management fara a mai fi necesara angajarea unuor persoane poate nu atat de dedicate.De dezvoltare s-a ocupat Alexandru Berbec, inca din stadiul de proiect; sotia sa, Paula Berbec, a tinut cu sarguinta in frau fiecare aspect al activitatii cat si administrarea personalului sau medierea problemelor celor mici.Andrei Berbec, fiul, este administratorul afacerii cat si responsabil de cresterea ei prin dezvoltarea profesionala a staff-ului profesoral, implementarea de programe si activitati noi, si coordonator al programului international cu care Matei International School este in candidatura in prezent.Sotia sa, Luana Berbec, acopera domeniul de comunicare si marketing pentru a prezenta potentialilor clienti cat mai detaliat si transparent toate serviciile oferite.Scoala Matei International School este un campus de invatamant privat, ce a luat nastere in anul 2012 primii pasi fiind facuti cu infiintarea institutiei "Gradinita lui Matei" pentru prescolari (autorizata de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice cu nr 5934/02.10.2012).In anul 2017 s-a decis extinderea campusului in urma acreditarii institutiei (acreditata de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice cu nr 4671/18.08.2017) cu a doua cladire pentru a urmari cresterea organica a institutiei prin adaugarea scolii primare si gimnaziale. Aceasta este formata din 16 clase, laboratoare de specialitate, biblioteca, sala multifunctionala, bucatarie proprie, sala de mese, vestiare, cabinet medical, cabinet consiliere si indrumare.Oferim o educatie bazata pe proiecte derulate impreuna cu diversi parteneri cat si in cadrul scolii, cluburi extracuriculare, stabilizarea materiei in intervalul "after-school", excursii educative si programe, cat si o educatie personalizata pentru a descoperi inclinatiile fiecarui elev, aspiratiile si asteptarile sale pentru restul calatoriei sale educationale si spirituale.