Inspectoratul Scolar Bucuresti va controla toate gradinitele si scolile postliceale private

Ziare.

com

Inspectoratul Scolar Bucuresti va controla toate gradinitele si scolile postlicealele particulare din Bucuresti, la inceputul lunii martie a acestui an.Verificarile vor fi efectuate dupa ce presa a semnatat ca la unele scoli postliceale din Bucuresti nu este organizata proba pratica, necesara in aceste programe de studiu. La un prim control la unitatile de invatamant la care au fost sesizate probleme, Inspectoratul a constatat ca acuzatiile sunt adevarate."Am luat decizia sa verificam toate unitatile de invatamant particular din Bucuresti si le impartim, pentru ca sunt foarte multe, sunt 140 de gradinite si noi nu suntem atat de multi oameni. Am luat decizia sa incepem cu gradinitele si cu postlicealele si continuam cu scolile primare, gimnaziale si liceele", a declarat, luni, Marina Manea.Inspectorii vor verifica daca postlicealele si gradinitele respecta Planul-Cadru si daca este organizata si proba clinica pentru cursanti. Pe agenda controalelor se afla si costul pentru fiecare elev, cat si documentele conducerii si activitatea secretariatului.