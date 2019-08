Andronescu si-a trimis corpul de control la toate scolile din tara

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, pana la finalul lunii august, expertii din corpul de control al ministrului Educatiei vor analiza situatia scolara a elevilor promovati, corigenti, repetenti, cu situatie scolara neincheiata si transferati in cadrul metodologic, in anii scolari selectati, la nivelul unitatilor de invatamant din toata tara."Obiectivele acestei inspectii/analize de risc sunt identificarea grupurilor defavorizate de elevi aflati in risc de abandon scolar, prevenirea excluziunii scolare, precum si reducerea sau remedierea erorilor din documentele scolare", a transmis ministerul.In acest an, 73,2% dintre elevii care au sustinut Evaluarea Nationala au reusit sa obtina medii de 5 sau mai mari