Anul scolar 2019-2020. Noutati la Complexul Educational Laude-Reut

Sa fie intr-un ceas bun pentru anul scolar 2019 - 2020!

In prezenta diplomatilor si personalitatilor invitate, membrilor Laude-Reut Board of Trustees, elevi si absolventi, parinti, bunici si prieteni ai scolii, E. S. Ambasadorul Statului Israel, David Saranga, presedinte onorific al Laude-Reut Board of Trustees, a oferit trofeul Magna cum Laude celor 10 absolventi cu medii de peste 9,50 la bacalaureatul acestui an, care sunt acum studenti la universitati prestigioase din Europa si Israel.Multumim tuturor celor care ne-au fost alaturi, ministrului Vlad Voiculescu, domnului Paul Schwartz, presedinte al Comunitatii Evreilor din Bucuresti, doamnei Irina Sanda Marin Cajal, Subsecretar de Stat la Ministerul Culturii, doamnei Tania Berg-Rafaeli, adjunct al sefului de misiune la Ambasada Statului Israel, secretarului general al Guvernului Romaniei Toni Grebla, care ne-au impartasit emotiile si entuziasmul unui nou drum.Debutul anului scolar 2019 aduce noutati de mare impact pentru formarea liderilor de viitor in cadrul Complexului Educational Laude-Reut, prin infiintarea profilului de stiinte ale naturii, cu o prima generatie de liceeni, boboci in clasa a IX-a, ce pornesc acum la drum, cu mari emotii si entuziasm, in construirea carierelor profesionale in domenii medicale si de bio-tehnologii.Noua cladire a Liceului LAUDE-REUT, ridicata in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti si Primaria sectorului 3, va gazdui in continuare cursuri variate in laboratoarele sale de ultima generatie. Preferatele elevilor vor deveni anul acesta sesiunile de diplomatie digitala sub indrumarea E. S. Ambasadorul Statului Israel, David Saranga, precum si cursul LAMDA - London Academy of Music and Dramatic Art, ce presupune dezvoltarea atuurilor individuale, talentului si potentialului personal prin tehnici de comunicare si actorie.Ramanem in continuare, in al 14-lea an de existenta a liceului Laude-Reut cu profil unic de business, media si diplomatie, in slujba educatiei de excelenta intr-un mediu multicultural, cu profesori dedicati si rezultate dovedite. Ne continuam misiunea asumata de a insufla tinerilor valori stabile pentru un viitor durabil, pentru care stau marturie rezultatele extraordinare obtinute de elevii nostri la examenele nationale, dar si la numeroasele competitii scolare si extrascolare, interne si internationale, pe tematici diverse, de actualitate.