Aproape 30 de scoli, fara apa si caldura, raman inchise si miercuri in Timis

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Timis, marti, in cadrul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta, s-a luat decizia ca 29 de unitati de invatamant din judet sa fie inchise si miercuri, in urma ninsorii abundente de la sfarsitul saptamanii trecute.Decizia a fost luata pentru ca spatiile in care functioneaza aceste scoli nu sunt alimentate cu energie electrica, nu au apa curenta sau caldura.Cele 30 de unitati de invatamant inchise si miercuri in judetul Timis sunt: Fardea, Topolovat, Cheveres Dragsina, Bethausen, Secas, Gradinita cu Program Prelungit Faget, structura Temeresti, Scoala 12 Lugoj Maguri, Criciova, Sacosu Turcesc - structura Berini, Sacosu Turcesc - Otvesti, Pischia - structura Bencecu de Sus, V.V. Delamarina, Darova, Ohaba Lunga, Curtea, Tomesti, Pietroasa, Balint, Manastiur, Ghizela, Margina, Belint, Stiuca, Charlottenburg, Brestovat, Ohaba Forgaci, Boldur (localitatea Jabar), Gavojdia si Libling (Cerna).Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, marti erau 29 de linii de electricitate de medie tensiune nealimentate partial, fiind afectate 30 de localitati.Astfel, marti, 18.000 de locuitori din judetul Timis nu aveau energie electrica in locuinte.