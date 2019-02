Asociatiile de elevi cer control la Brasov, unde 3 scoli dau afara elevii cu medii sub 8. Ce spune despre situatie ministrul Educatiei

Andronescu: E o discriminare

Ziare.

com

Potrivit AEC, in spatiul public au aparut recent informatii referitoare la trei licee din orasul Brasov - Colegiul National "Andrei Saguna", Colegiul National Dr. "Ioan Mesota" si Colegiului National de Informatica "Grigore Moisil", care prin regulamentele de ordine interioara conditioneaza continuarea studiilor acestora, obligand elevii sa se transfere la un alt liceu daca nu obtin media necesara."Asociatiile de elevi din Romania condamna ferm neglijenta Inspectoratului Scolar Judetean Brasov si a directorilor unitatilor de invatamant, fiind solidare cu elevii din judetul Brasov. Dorim sa atragem, in primul rand, atentia asupra faptului ca orice prevedere care limiteaza accesul liber la educatie al elevilor constituie un atentat la principiul echitatii care (...) este unul din fundamentele pe care se constituie sistemul de invatamant romanesc.Astfel, 'debarasarea' de elevii care nu reusesc sa atinga o anumita performanta nu reprezinta, in fapt, decat perpetuarea mentalitatii elitismului in sistemul de invatamant, o mentalitate toxica ce se concentreaza in mod expres pe elevii ce obtin premii la olimpiade si concursuri, respectiv medii foarte mari, fara a incerca sprijinirea elevilor ce au deficiente de invatare (...) si ajutarea lor in a-si remedia situatia", arata AEC intr-un comunicat.Asociatiile de elevi considera totodata ca reglementarile introduse in regulamentele de ordine interna ale liceelor denota o interpretare eronata a directorilor fata de scopul evaluarii si notarii, acesta nefiind efectuarea unei filtrari in sistem si ierarhizarea elevilor in functie de capacitatile intelectuale, ci analizarea situatiilor unde elevii nu si-au insusit anumite competente si cunostinte pentru ca ulterior activitatea de predare-invatare sa fie eficientizata., ele fiind realizate in baza ROFUIP. Pe cale de consecinta, orice regulament care incalca un act normativ superior poate fi actionat in instanta pentru anulare. Chiar daca parintii au semnat un contract, acesta nu este obligatoriu pentru parti daca nu respecta legile in vigoare, simpla intelegere a partilor neputandu-se abate de la acestea., acest fapt contribuind la segregarea deja existenta intre liceele considerate 'de elita' si restul liceelor.Aceasta situatie afla in totala opozanta cu principiul echitatii, iar fiecare scoala ar trebui sa aiba capacitatea de a asigura acelasi nivel de invatare pentru elevi, iar in cazul existentei deficientelor, sa se puna accent pe remedierea lor", se arata in acelasi comunicat.Comunicatul AEC vine in contextul in care pe pagina de Facebook "Parintii cer schimbare" a aparut o postare potrivit careia la Colegiul National "Andrei Saguna", Colegiul National Dr. "Ioan Mesota" si Colegiului National de Informatica "Grigore Moisil" elevii care nu obtin media generala minima 8,5 sunt declarati "necorespunzatori cu standardele scolare asumate" si obligati sa se transfere la alte scoli.Despre aceasta situatie, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca reprezinta o discrimare."Este o discriminare si eu cred ca nu putem sa facem asemenea lucruri", a declarat Andronescu pentru Edupedu.ro Ministrul a declarat ca a vorbit cu inspectoarea generala si s-a inteles cu ea sa recomande eliminearea din regulament a prevederii conform careia parintele semneaza ca isi retrage copilul daca nu ia 8."Nu trebuia sa intre asa ceva intr-un regulament, pentru ca nu exista o prevedere cu putere normativa mai mare care sa prevada acest lucru. Ca urmare, era ilegal, sa spunem asa. (...) Am vorbit si cu directorul de la unul dintre licee, de la Saguna, si mi-a promis si domnia sa ca rezolva aceasta problema", a mai afirmat Ecaterina Andronescu pentru sursa citata.