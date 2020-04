Cat de eficace este cu adevarat inchiderea scolilor in timpul epidemiilor - analiza

LIVE

Cercetarea, citata Press Association, ofera o perspectiva asupra eficacitatii inchiderii scolilor pe perioada unei pandemii, prin studierea comportamentelor in timpul epidemiilor precedente.Faptul ca in timpul perioadelor in care s-a dispus inchiderea scolilor multi copii au continuat sa iasa afara si sa se "amestece" printre alte persoane are implicatii importante asupra modelelor privind bolile infectioase si a evaluarii contributiei pe care aceste masuri o au in controlul unei epidemii, este de parere echipa de cercetatori britanici.Oamenii de stiinta au analizat 19 studii, majoritatea privind inchiderea scolilor in timpul pandemiei de gripa porcina din 2009 si a altor epidemii virale asemanatoare gripei, perioada in care a fost dispusa inchiderea scolilor variind de la o zi la doua saptamani.Dintre studiile analizate, doua au demonstrat o "lipsa de claritate" in ceea ce priveste sfaturile cu privire la ceea ce puteau face si ceea ce nu puteau face copiii.Samantha Brooks de la Institutul de Psihiatrie, Psihologie si Neurostiinte din cadrul King's College London, autoare principala a studiului, a declarat: "Dintre cele 19 lucrari pe care le-am identificat, toate au raportat ca unele grade de amestecare au continuat in afara casei. Acest lucru nu este surprinzator si, chiar si pentru adulti, autoizolarea poate fi dificila si stresanta"."In aceasta privinta, a fost ingrijorator faptul ca doua studii par sa scoata in evidenta lipsa de claritate in ceea ce priveste sfaturile cu privire la activitatile sociale ale copiilor si la ceea ce sunt sfatuiti sa faca si sa nu faca copiii.Orice inchidere a scolilor ar trebui sa fie insotita de informatii clare despre motivul pentru care se ia aceasta masura si despre ce ar trebui sa implice. Eficacitatea inchiderii scolilor pentru prevenirea raspandirii COVID-19 va depinde, de asemenea, de celelalte masuri impuse", a precizat Brooks.Publicata in jurnalul Eurosurveillance, analiza a demonstrat ca activitatile si interactiunea cu ceilalti au scazut in timpul inchiderii scolilor, comparativ cu zilele obisnuite de scoala.Parintii au fost, in general, de acord cu inchiderea scolilor, insa cateva dintre motivele principale de dezacord au vizat riscul perceput si convingerea ca masura nu protejeaza impotriva gripei.Celelalte motive principale de dezacord au fost temerile privind impactul asupra educatiei copiilor, dificultatile privind ingrijirea acestora si impactul economic.Andrea Danese, cadru didactic la aceeasi universitate, a declarat: "Aceasta analiza sugereaza ca inchiderea scolilor poate fi eficienta pentru reducerea interactiunii sociale si, astfel, a raspandirii infectiei. Cu toate acestea, analiza sugereaza de asemenea in mod clar ca, pentru ca aceste masuri sa fie eficiente, copiii si familiile nu pot fi perceputi pur si simplu ca destinatari pasivi ai deciziilor guvernamentale.Pe de o parte, familiile trebuie sa fie motivate sa se angajeze in actiuni colective prin distribuirea clara a informatiilor, precum si prin sprijin practic si financiar. Pe de alta parte, interventiile pentru promovarea sanatatii mintale a copiilor pot fi esentiale pentru a facilita respectarea acestora in contextul unor provocari semnificative, precum perturbarea (programului) educational si a socializarii".