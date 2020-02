Control ANPC la chioscurile din scolile din Bucuresti: 85% au fost sanctionate, alimente expirate de un an

Ziare.

A constatat ca niciuna dintre aceste unitati comerciale nu oferea fructe spre vanzare, iar 85% din chioscurile verificate au fost sanctionate, potrivit informatiilor date publicitatii miercuri de conducerea ANPC."In perioada 19-21 februarie, ANPC, in baza unui parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, a efectuat actiuni de control in chioscurile si cantinele din incinta unitatilor scolare.Astfel, au fost desfasurate 49 de actiuni de control la agentii economici, in baza carora s-au aplicat 42 de sanctiuni, in valoare totala de 333.000 de lei.S-au aplicat 12 avertismente. Discutam de sanctionarea a 85% dintre agentii economici verificati, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un procent foarte mare.Ca parinte, acest lucru mi se pare extrem de grav, ca 85% din agentii economici care desfasoara activitatea in incinta unitatilor scolare sa fie sanctionati", a explicat vicepresedintele ANPC, Valentina Veronica Mitran-Piticu, intr-o conferinta de presa.Aceasta a precizat ca intr-o cantina din una din unitatile scolare bucurestene controlate au fost descoperite alimente congelate expirate de un an, iar altele nu erau recomandate consumului de catre prescolari si scolari sau mediul de pastrare era inadecvat."In urma acestei actiuni de control, doar pe Municipiul Bucuresti, s-au retras de la comercializare 605 kilograme de alimente neconforme si 822 de kilograme de sucuri, care sigur ajungeau in stomacul copiilor nostri.Produsele retinute de la comercializare erau dintre cele nerecomandate consumului de catre prescolari si scolari, si aveau diverse probleme: durata valabilitatii expirata, etichetare neconforma, eticheta lipsa, eticheta in alta limba sau pur si simplu mediul de pastrare era inadecvat sau temperatura la care produsul era pastrat era inadecvata. La Cantemir-Voda, am retras de la comercializare produsele care erau neconforme sau inadecvate consumului scolarilor si prescolarilor, si la I.C. Bratianu am dispus inchiderea cantinei, care avea foarte multe deficiente, de la igiena precara pana la alimente aflate in congelatorul respectivei unitati cu durata expirata de un an", a adaugat vicepresedintele ANPC.Directorul general din ANPC, Paul Anghel, a precizat ca niciunul din chioscurile controlate nu oferea spre vanzare fructe.Inspectorul scolar general adjunct al Inspectoratului General al Municipiului Bucuresti, Maria Stefania Manea, a mentionat ca din cele 419 unitati scolare din Bucuresti, 57 au chioscuri cu produse alimentare, si a subliniat utilitatea existentei acestora, in contextul in care elevii nu au voie sa paraseasca scoala in timpul cursurilor."Elevii nu au voie sa paraseasca incinta scolii in timpul orelor de curs. Acesta este uneori motivul pentru care unitatile de invatamant solicita existenta in interiorul scolii a acestor chioscuri, pentru ca neavand voie sa paraseasca incinta prin regulamentul de organizare si functionare intern, (elevii - n.red.) merg la chioscul din scoala, unde cumpara o apa sau ce-si doresc ei.Dar sa stiti ca exista si exemple de bune practici, exemple de chioscuri unde se vand si alimente potrivite si care respecta standardele ministerului si acolo unde directorii unitatilor de invatamant si-au facut foarte bine treaba si au verificat in mod constant si permanent ce se comercializeaza acolo", a afirmat reprezentanta Inspectoratului General al Municipiului Bucuresti.Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitare - Bucuresti, Eugen Ilea, s-a declarat impotriva inchiderii chioscurilor din unitatile de invatamant inainte ca toate scolile sa aiba cantine."Nu as fi de acord cu eliminarea acestor chioscuri, pentru ca un copil are nevoie de o apa, de un biscuite. Eu mi-as dori ca in fiecare unitate scolara sa avem o cantina specializata, unde sa se serveasca masa, si atunci s-ar elimina si aceste chioscuri. Pana una-alta, pana vor apare acele cantine in unitatile scolare, haideti totusi sa lasam chioscurile", a afirmat Eugen Ilea.