Coronavirus: Legea care prevede acordarea de zile libere parintilor cand sunt scolile inchise a fost publicata in Monitorul Oficial

Ziare.

com

Legea privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, a fost publicata in Monitorul Oficial.Prevederile se aplica parintilor cu copii cu varsta mai mica de 12 ani sau celor care au copii de pana la 18 ani, daca au o dizabilitate, si care sunt inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant.Legea se aplica la inchiderea temporara a unitatilor din cauza conditiilor meteorologice sau a oricaror situatii extreme, declarate ca atare de catre autoritati."Prevederile se aplica angajatilor din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, doar cu acordul angajatorului", prevede legea.Pot beneficia de zile libere, atatea cate stabileste Guvernul, atat angajatii din sectorul public, cat si cei din sectorul privat.Deocamdata, cursurile din invatamantul preuniversitar sust suspendate pana in 22 martie, dar se discuta despre prelungirea perioadei.Legea a fost promulgata sambata de presedintele Klaus Iohannis.