Cursuri suspendate din cauza codului rosu de viscol: Scolile raman inchise in mai multe judete

Masura a fost luata din cauza codului rosu de viscol , sub care se vor afla cele patru judete, incepand de miercuri de la ora 22:00 si pana joi dimineata, la ora 8:00.Astfel, cursurile vor fi suspendate, in cele patru judete, deciziile fiind luate prin hotarari ale Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta."Prin Hotararea nr. 1 din 05.02.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita, s-a hotarat suspendarea cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar in ziua de 06.02.202", a transmis ISU Ialomita.La randul lor, autoritatile din Buzau au anuntat ca, "avand in vedere conditiile meteo, la nivelul judetului Buzau s-a luat decizia suspendarii cursurilor in unitatile de invatamant din judet, in ziua de 6 februarie".Aceeasi situatie se inregistreza in judetele Calarasi si Braila.