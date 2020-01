Cursuri suspendate la mai multe scoli si gradinite din Capitala, din cauza gripei

Ziare.

Este vorba despre:- Scoala Generala nr. 195, sector 3, clasa pregatitoare G - cursurile au fost suspendat aici de luni- Gradinita nr. 116, sector 1, grupa mijlocie 1- Scoala Generala Pia Bratianu, sector 1, clasa IV G- Gradinita nr. 68, Sector 3, integral- Scoala Generala nr. 172, sector 6, clasa IV F- Scoala Generala nr. 59, sector 6, clasa IB- Scoala Generala nr. 206, sector 6, clasa IC- Scoala Generala nr. 157, sector 6, cls IA- Gradinita nr. 210, sect 6, grupa CampioniiCursurile au fost suspendate la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP), a precizat Marina Manea, purtator de cuvant al ISMB, intr-o interventie la Digi24."Circuitul de suspendare este urmatorul: DSP primeste in timp util de la spitalele de specialitate diagnosticul pentru elevi, se centralizeaza datele, apoi unde stim ca exista cel putin 3 cazuri de imbolnaviri facem demersurile", a explicat, intre altele, Manea.Totodata, intrebata despre cate cazuri de gripa este vorba, in total, ea a apreciat ca in jur de 200."Nu am centralizat inca datele, insa ar fi in jur de 200 de copii", a mai spus Marina Manea.Purtatorul de cuvant a mai explicat ca, in aceste 3 zile cat sunt suspendate cursurile, sunt luate masurile de dezinfectare a salilor de clasa.Din nou, acestea se fac potrivit recomandarilor DSP. Manea a mai precizat ca tot DSP recomanda cate zile sa fie suspendate cursurile.Unitatea de invatamant de unde provin cei mai multi micuti cu gripa este gradinita 68 din Sectorul 3, care a fost inchisa integral.